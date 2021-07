Restaurando el verano (II)

por un lado, la monodosis perfectamente empaquetada de café o comida se corresponde en Londres, L. A. o París con el aislamiento perfecto, sellado con limpias conexiones numéricas, del ciudadano que camina a solas para consumirla. Por otro, es significativo que parte de los platos codiciados hoy en día en el primer mundo, no solo el pescado y el marisco -también las migas, las gachas, el cocido, el caldo y la empanada-, imiten antiguos manjares populares, borrados del mapa por la industrialización y reinventados después en la sociedad terciaria. Lo que primero fue desencantado por el capitalismo de concentración, ha de ser re-encantado más tarde en un capitalismo de dispersión.

Es llamativa también la evolución de la última comida, esta extensión de lo que un buen día se llamó nouvelle cuisine. En correspondencia con un turbocapitalismo disperso y personalizado, era de esperar una mutación que acentuase un aligeramiento democrático de los contenidos, así como la mezcla compleja de sabores, mientras se cuidaba la presentación de los nuevos platos-pantalla. Lo propio de la época es volcarse en la imagen, pues en la ideología de la comunicación todo entra por la vista. Cualquier existencia ha de ser probada por la repetición de una marca y la tautología de un icono. Una vez más, también aquí el medio ha de ser el mensaje, a ser posible con su dosis de masaje. Como en cualquier campo, el sector primario retrocede entonces ante el terciario, eliminando todo lo que huela a materia prima, a animales que sangran, a sabores terrenos. Quedará lo exótico de un nombre, bautizando lo que en el plato apenas es visible como una mancha.

Recuerden aquel viaje cultural por apartadas zonas rurales de las Highlands en la ingeniosa The trip (M. Winterbottom, 2010). En un país en vía rápida de desarrollo, y hasta la industrial Inglaterra debe estarlo, la ideología terciaria conlleva una dosis paralela de odio a lo vernáculo. Aunque teñido de oferta turística que rescata los sabores locales, la lentitud de lo autóctono, sin más, podría recordar tiempos de pobreza. ¿Es posible, en este punto, que el eufemismo de la cohesión territorial tenga en España un componente culinario? Si, es posible que en algunos territorios ibéricos, con prisas por llegar al capitalismo de servicios, se odie directamente lo primario; mientras que en otros, que son modernos desde antiguo, ya no tenga que ocurrir eso.

De cualquier modo, sea en Barcelona o en Santiago, nadie que se precie de estar al día quiere ser ya un proletario o un simple oficinista, menos aún un maloliente marginal. A la anorexia anímica de estos tiempos -de origen norteño, no lo olvidemos- le corresponde también cuidar la línea en el cuerpo. Todo ello, a ser posible, para que se mantenga la consabida ecuación: vientre planos, pantallas planas, sonrisa fácil, platos ligeros y fluidez constante. Subsistirán naturalmente, en las grandes ciudades y sobre todo en los pueblos, casas de comida tradicionales, aunque a un precio no tan tradicional. Pero la penetración de la industria ligera, el imperativo transgénico y el peso de la movilidad -valga la paradoja- se notarán, bajo las pretensiones sofisticadas de las cartas, en la calidad espantosa de las patatas fritas -¿hedionda masa congelada traída desde Bélgica?-, en la consistencia indescriptible del pan, en el sabor harinoso del pescado. Hay que reconocer que el turista es en este punto una especie peligrosa, pues aceptará por “pulpo á feira” cualquier masa rojiza sin identificar. Aunque el restaurador sea honesto es difícil, con la débil memoria de un público colonizado por la oferta, no ceder a la tentación de servir en masa un símil que conserva del plato original solamente algo del nombre.