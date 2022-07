Resurrection Fest: ceremonia del más puro Heavy Metal

El viernes siguió la cosa con absoluta intensidad. Tras todo el introito feroz que desplegaron Deftones, Bullet for my Valentine y demás colegas el primer día, el jueves fue lo que a uno se le ocurriría llamar La Tormenta Perfecta. Como era perfectamente previsible, la celebración de los 50 años de existencia de uno de los mejores grupos de la historia, Judas Priest, se convirtió en un fenómeno semejante a una erupción volcánica. Parecía que se habían unido todas las fuerzas telúricas para sacar del fondo de los seres que acompañan a Rob Halford lo mejor que siguen teniendo dentro, en una ceremonia del más puro y despiadado Heavy Metal. Recordemos que Halford ha sido siempre un personaje controvertido, que en su día incluso llegó a intentar suicidarse por miedo a que sus fans lo dinamitaran debido a su homosexualidad. Hoy, justamente hoy, incluso le habrían aplaudido (y le aplauden, de hecho) masivamente. No sólo ha sido aceptada su condición, sino que, además, se le ha homenajeado conforme es debido. Su espectáculo fue un repaso a toda su historia. Siguen en forma, naturalmente que sí. Aquí si que no han fallado los medios y las fuerzas, como en el caso que comentábamos hace un par de días al respecto de los Kiss (y ya saben: por ahí andan, por Madrid y Barcelona, de gira, los de Gene Simmons). Opeth, los suecos de oro, que coronan hoy el metal progresivo, siguen fielmente las enseñanzas de David Isberg y Mikael Akerfeldt y sorprenden cada vez que salen al escenario. Y Sepultura, que han asumido definitivamente sus rupturas, desavenencias y demás, sonaron espléndidamente. Ayer, los Sabaton, Rise Against o Lionheart hicieron lo suyo de forma sobresaliente, como era también de esperar, pero todo cambió de color cuando salieron los ucranianos de Donetsk Jinjer a brillar como el propio sol. Tatiana Shmaylyuk está cada vez más potente (hay quien daría un brazo por llegar a algo positivo con ella) y más encantadora que nunca. Hubo felicitaciones a mayores de la formidable resonancia musical de los muchachos. En cierta forma, se les trató como a héroes. Ayer les tocó el turno a los Avenged Sevenfold, entre otros muchos, y hoy despedirán la fiesta Korn, a quien tenemos unas ganas casi desesperadas de ver, y a Bring me the Horizon. Pero, ¡ojo al dato! Que a nadie se le ocurra perderse a Toundra, el combo de Esteban Girón, cada día más alucinantes, ni a los patrios Ruxe Ruxe, con una larguísima lista de fans tras ellos.

Al margen de todo, se ha ido creando un ambiente solidario, agradabilísimo... Siempre he dicho que la gente del metal son no sólo los más elegantes, sino además los más caballerosos... Y se nota no sólo dentro del recinto, sino cuando te los encuentras de birras en Celeiro... ¡¡¡Viva el Resu, siempre...!!!