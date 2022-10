Reto maiúsculo para o equipo de ‘Galicia Bonita’ en Malpica

No lugar de Beo, en Malpica, a arquitecta de Galicia Bonita, Rosa Facal, e o seu equipo de axudantes terán que facerlle fronte esta semana a unha vivenda tradicional de dúas plantas deteriorada polo tempo, unha construción que non destaca precisamente pola súa integración na contorna deste concello bergantiñán, que atesoura unha das máis importantes rehabilitacións patrimoniais de Galicia.

As dificultades principais desta reforma estarán na parte posterior da propiedade de Eva e Josi, nun estado de conservación lamentable, cunha leira abafada por cascallo, muros divisorios e pendellos en semirruínas. A envergadura da obra vai poñer en cuestión o optimismo que caracteriza a xefa de Galicia Bonita.

Uns accesos insuficientes e as continuas escapadas laborais de José, xerente dunha barbaría nos baixos da casa, porán a proba o bo facer do equipo de reformas, por fin ao completo despois da volta de Javier e Laira.

‘A REVISTA’. O inmunólogo José Gómez Rial estará este luns no estudio de A Revista para falar do outono-inverno que nos agarda a nivel epidemiolóxico, ante o incremento da incidencia do coronavirus, que mesmo levou a países como Alemaña, cos hospitais saturados, a pensar en impoñer de novo a máscara, e ante o inusual adianto da temporada da gripe, que se prevé máis forte, cun aumento considerable respecto ao ano pasado, cando se aínda se utilizaban os cubrebocas e a covid era o virus predominante.

O programa presentado por Loly Gómez tamén contará coa presenza de Diana Araújo, directora do novo programa da TVG Corremundos, que se estreará este mércores e que comparará o traballo de profesionais que desempeñan o mesmo labor en Galicia e noutros lugares do mundo.

Ademais, A Revista ofrecerá hoxe novas entregas dos consellos de Mercedes Nodar, a mestra de Polo Rego, e do Díxome díxome de Yaiza Otero.

‘ZIGZAG’. O programa Zigzag recibe este luns o pianista e compositor vigués Brais González para presentar a súa primeira ópera, Loba Branca, que estreou no festival italiano Nazioni de Cittá di Castello. A ópera ten libreto do propio compositor e é unha adaptación dunha lenda tradicional da serra do Courel, no corazón de Galicia.

Por outro lado, o espazo presentado por Pilar G. Rego fará balance da quinta edición do Festival Intersección, que a semana pasada converteu A Coruña nun referente internacional do cinema de vangarda e da arte audiovisual, reunindo na cidade máis de 120 cineastas e artistas procedentes de países como Alemaña, Italia, Reino Unido, Portugal, Hungría, Suíza ou Ucraína.

Ademais, Zigzag botaralle unha ollada á carteleira de cinema alternativo para estes días e, na súa colaboración de música, Marta Gómez falará no estudio de Big Meu, O Rabelo e Berto.