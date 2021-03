Retransmisión de dous oficios desta Semana Santa na TVG

Santiago. A Televisión de Galicia (TVG) acompañará nestas datas da Semana Santa a audiencia galega cunha programación variada, dirixida a toda a familia, co lanzamento de programas e longametraxes e, como espazos relixiosos destacados, coa transmisión de dous oficios nos días festivos. Tamén os magazines das tardes na canle pública contarán en directo o que estea pasando en cada recuncho da nosa terra.

As primeiras novas na programación chegaron xa na grella de antonte coa estrea de dous espazos relacionados co mundo do mar, que falan da familia mariñeira e da súa actividade no seo da cultura do mar: O clan das mariñeiras e Caderno de bitácora.

A diversión será o ingrediente primordial nas noites do mércores e xoves, coa entrega especial de A miña familia pola túa. Xa non podo máis, que en formato de miniserie de cinco capítulos, contará as vicisitudes e conflitos que xorden xusto cando dúas familias con estilos de vida totalmente opostos se xuntan para convivir.

O xoves, a canle pública galega ofrecerá As tentacións de Rober, un especial que, con moito humor, descubrirá os segredos máis ocultos e nunca desvelados de Roberto Vilar, grazas ás revelacións dos seus compañeiros.

Profesionais dos medios públicos galegos, como Marta Darriba, Paco Lodeiro, Terio Carrera e Marcial Mouzo, entre outros, contaranlles aos espectadores o lado descoñecido do presentador da TVG.

Esta será tamén unha noite de estreas cinematográficas, coa emisión de Quen a ferro mata, película participada pola Galega e recoñecida con numerosos galardóns coa vinganza e o narcotráfico como trama de fondo.

Dirixido por Paco Plaza, este thriller conta nos papeis principais con Luis Tosar e Xan Cejudo.

Gravada en Galicia, entre Betanzos e Cambados, a acción sitúase nunha residencia da terceira idade na costa galega, onde o protagonista é o xefe de enfermería.

Os dous días festivos, os espectadores poderán seguir as principais celebracións relixiosas. Así, a G2 e a web da CRTVG ofrecerán o Xoves Santo a Misa da Cea do Señor (18.00 h.) e o Venres Santo retransmitirase a celebración da Paixón do Señor, desde a igrexa de San Frutuoso.

A web da CRTVG ofrecerá, a maiores, desde Lugo, a Vixilia Pascual, ás 20.00 h. do sábado, e a Misa Pontifical de Resurrección, ás 12.00 horas do domingo, ambas presididas polo bispo Alfonso Carrasco Rouco.

E o espazo máis romántico da Galega, Casamos! amosará mañá martes a última voda da temporada e, como é costume, Luar e Bamboleo non faltarán as súas respectivas citas semanais.

Os magazines de mañá e tarde da Radio Galega, Galicia por Diante e A Tarde, incluirán contidos especiais o Xoves e o Venres Santo. Do mesmo xeito, o espazo máis noctámbulo da emisora pública, o Pensando en ti, incorporará a temática de Semana Santa como eixo principal.

VIAXE POLO CAMIÑO DOS FAROS. Fora deses contidos, hoxe mesmo o programa Imos Indo chega hoxe ao seu final coa derradeira etapa do Camiño dos Faros, a que separa Nemiña de Fisterra, onde Quique Morales, estará acompañado por Nieves Rodríguez, a coñecida presentadora do espazo da canle pública galega Vaia Troula.