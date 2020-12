Reúne a RAG as olladas de 80 colexios sobre Carvalho Calero

A Coruña. Veoclips, festivais virtuais, programas de radio, xogos de investigación, recitado de poemas e debuxos para ilustrar a obra do autor son algunhas das propostas dos oitenta centros educativos que participaron no concurso Contádenos o voso Día das Letras dedicado a Ricardo Carvalho Calero.

Todos os traballos poden verse na páxina web de Primavera das Letras, o proxecto creado pola RAG para achegar os nenos e nenas á figura á que cada ano lle dedica o Día das Letras Galegas.

O concurso resolverase o vindeiro mes de xaneiro e repartirá lotes de libros entre os centros gañadores. Todos os colexios participantes recibirán un diploma que acredite a súa achega á celebración das Letras Galegas do escritor, filólogo e profesor ferrolán.

A Real Academia Galega creou o concurso Contádenos o voso Día das Letras no ano 2017 co obxectivo de coñecer e difundir como celebran o Día das Letras Galegas os colexios responsables da educación dos nenos e nenas de menor idade e premiar a implicación do seu profesorado na divulgación da lingua e da cultura galegas.

A última edición estendeuse, por mor da pandemia, e abrangueu o curso 2019-2020 e mais o primeiro trimestre do curso actual. ECG