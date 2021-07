Ricardo Gago Salinero, hoxe en ‘Facendo as Américas’

Ricardo Gago Salinero é hoxe o protagonista desta semana do programa Facendo as Américas (TVG) pois é un dos personaxes máis eminentes e salientables de Panamá, tanto pola súa labor empresarial como social e mesmo de mecenado relixioso.

Cabeza visible da actual Casa do Xamón, que tivo o seu berce nos exitosos Supermercados Gago, é fillo e neto de galegos. Concretamente, oriúndo de Amil, en Pontevedra, de onde partiron, en 1941, o seu avó, Ricardo Gago Vázquez -fundador, con outros socios, da Vizcaína, o primeiro supermercado do país-, e, máis tarde, en 1950, o seu pai, Lázaro Gago López, creador de Supermercados Panamá, que abriu con oito empregados e dous caixeiros e que, co tempo, derivou na cadea Supermercados Gago, a máis grande de Panamá, que chegou a ter 1.600 traballadores.

Pero Ricardo non só é coñecido polo seu labor empresarial, senón tamén polo seu padroado, ao se converter no mecenas que propiciou a restauración de numerosos edificios relixiosos, polo que foi recoñecido como Gardián das Igrexas. É ademais un tenaz coleccionista de obxectos sacros, pero tamén profanos, destacando na escolma obxectos, fotos e recordos do Canal de Panamá, da que doou gran parte da súa colección ao Museo do Canal, converténdose nunha das persoas que máis saben sobre a construción do canal, cuxa historia vai inseparablemente unida ao desenvolvemento do país.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, Bamboleo, o espazo presentado por Xosé Manuel Piñeiro a noite dos sábados, recibe hoxe a visita de dous artistas que saborean o éxito no mundo da música coas súas carreiras en solitario: Dani Fernández e Yoli Saa. Cinco anos despois da disolución do grupo Auryn, Dani Fernández arrasou no panorama musical nacional co seu primeiro disco, Incendios, e xa está traballando no segundo álbum, Clima tropical, do que hoxe presentará un adianto. O manchego interpretará en Bamboleo outras cancións que se incluíron na reedición do seu primeiro disco, como Bailemos’e Vértigo. A pontevedresa Yoli Saa pasou de cantar no metro de Madrid a ser abreconcertos de Andrés Suárez e a compoñer cancións para artistas como Luz Casal ou Malú. Hoxe cantará o tema Todo contigo’, incluído no seu primeiro EP. Cos seus xogos, os colaboradores do programa, Tamara Pérez e Claudio Pan, porán a proba as habilidades dos convidados. Isi, pola súa parte, regresa con máis historias singulares. A orquestra Finisterre converterá o estudio nunha verbena cunha selección de temas moi bailables.

E na sección chamada Dirtidansi, a sección de baile profesional, terá como protagonista unha parella de bailaríns galegos, subcampións de bailes caribeños: Vicente e Laura. No Agora ou Nunca participarán Begoña García e José Comesaña, que entoarán dous clásicos como son En el punto de partida, de Rocío Jurado, e El Rey, éxito de José Alfredo Jiménez.