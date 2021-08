Richard Gere y su mujer, de vacaciones en Oleiros

El famoso actor estadounidense Richard Gere y su esposa, la coruñesa Alejandra Silva, han sido vistos durante el reciente fin de semana disfrutando de un paseo por Oleiros (A Coruña), donde se encontraban pasando parte de sus vacaciones.

El pasado fin de semana, la pareja estuvo comiendo en el conocido restaurante El Refugio junto a la madre de Alejandra, según informan a la agencia Efe fuentes del citado establecimiento.

En la web de Tripadvisor, dicho local acumula 329 opiniones, logrando una media de cuatro sobre cinco en las puntuación de los usuarios. Recibe el calificativo de dicha plataforma de sitio “lujoso” con un rango de precio por comensal de más de 60 euros.

El actor estadounidense, de 71 años, se casó con la activista y publicista gallega, de 38 años, en 2018, y juntos han revelado en varias ocasiones su querencia a disfrutar juntos de su ocio en diferentes puntos de España.

La cuenta en Instagram (@alejandragere) de ella, donde se define como “Spanish, gallega, humanitarian” y “, mother”, tiene más de 64.000 seguidores y ofrece en su último post una foto con su marido en una zona costera con este mensaje en inglés y castellano: “Apoyando a todos nuestros amigos de #openarms por el incesable trabajo que hacéis diariamente, nuestros corazones están con todos vosotros”, ejemplo de su activismo solidario en favor de la ONG española que lidera Oscar Camps. Dicha entidad se basa en “proteger en el mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza”, según detalla en su web.

Es habitual ver a la pareja en España apoyando diversas causas humanitarias. Hace cuatro años, asistieron al estreno en Madrid de la película Norman: el hombre que lo conseguía todo, dirigida por Joseph Cedar, de la que hubo un pase especial donde se destinaron los fondos recaudados de la venta de las entradas a la Fundación Juegaterapia, entidad que ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego y que tiene como lema “la quimio jugando se pasa volando”, dejando parte de lo recaudado para contribuir a la labor de la Fundación ICT, (The International Campaign for Tibet), que trabaja para promover los derechos humanos y las libertades democráticas para el Tibet. Esta última causa ha llevado a Richard Gere a girar por platos de medio mundo reclamando sumar apoyos.