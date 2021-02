‘Road Trip’, programa de viajes, hoy estrena su nueva tanda desde TNT

Santiago. Una llamada sorprende a Esty Quesada poco después del fin del confinamiento. Es Nuria Roca, para proponerle que le acompañe de viaje desde Madrid a Valencia; lo que no saben ambas es que por el camino se encontrarán muchas sorpresas incluida la de Carmina Barrios, que se unirá a la autocaravana donde nada saldrá como esperan.

Así arranca hoy la segunda temporada de Road trip, producida por Buendía Estudios y WarnerMedia, la serie original de éxito de TNT que volverá a la parrilla este viernes con seis nuevos episodios.

El fichaje de Carmina Barrios fue toda una sorpresa para las dos veteranas, que lo descubrieron en el momento de grabar la primera escena. “Para mí ha sido toda una sorpresa el poder participar también (cuenta Barrios entre risas). No conocía ni el formato ni a ellas y he quedado encantada con todo. No veas tú la vida que a mí me ha dado el recorrer tantos lugares y todo tan divertido. Ha sido un regalo”. Por su parte, Quesada cuenta que “con Carmina conectamos desde el minuto uno, tanto dentro como fuera del rodaje”. EFE