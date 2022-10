Roberto e a voda mexicana, no espacio ‘48 horas para o si’

No programa desta semana de 48 horas para o si, Roberto, cántabro de nacemento, pero mexicano de espírito, quere prepararlle á súa parella Iria unha pedida de man e unha voda por sorpresa. Ela é unha muller moi tranquila, que non pensa de momento no matrimonio, e unha namorada dos animais, especialmente dos gatos.

Roberto, xunto ao seu amigo Voney, percorrerá Galicia na busca dos elementos que mellor representen os seus gustos pola cultura mexicana para preparar o seu casamento en 48 horas. O reloxo e a comida picante non llo van por nada fácil a este mariachi na súa busca do “si, quero”. Chegará hoxe o momento do primeiro ‘non’ do programa?

A REVISTA. O formato achegarase hoxe en directo á vila ourensá de Allariz, que durante estes días celebra a undécima edición das súas Xornadas de Carne de Boi, un evento gastronómico onde todos os asistentes poden degustar os menús preparados para a ocasión e tomar as deliciosas tapas elaboradas con esta exquisita carne, desde callos ou empanadillas de boi ata propostas máis vangardistas.

No estudio de gravación, o programa contará coa presenza do inmunólogo José Gómez Rial, quen, ante a polémica pola administración da cuarta dose da vacina da covid aos maiores de 80 anos nos grandes centros e non nos ambulatorios máis próximos, sostén que os chamados “vacinódromos” son a solución máis eficiente fronte a gran reto loxístico que supón esta vacinación, polas súas condicións de almacenamento e transporte.

Por outro lado, A Revista falará de ciberdelitos, aqueles que teñen como obxectivo obter a través de Internet datos privados dos usuarios, especialmente para acceder as súas contas ou datos bancarios, e que cada vez son máis comúns. Para isto, recibirá a visita da voceira da Policía Nacional, Inés Amor, e do avogado Carlos Pérez, que representou un matrimonio que foi vítima de phishing en 2015 e ao que un xulgado de Vigo lle acaba dar a razón, condenando o banco a devolverlles os máis de 47.000 euros estafados.

ZIGZAG. O programa entrevista este martes a José Dopazo Entenza autor de Até aquí podo contar [A lingua da Illa de Ons], o primeiro estudo científico sobre as características lingüísticas do pobo que habita estas illas. Trátase dunha obra fundamental que fixa a cerna cultural de Ons, unha achega que une a este traballo filolóxico un importante apéndice documental de imaxes e de textos.

O espazo cultural da G2 achegarase á galería Metro de Santiago para visitar a exposición Tourner la page, de Ana Pérez Ventura, que compaxina a súa actividade plástica coa musical, mantendo entre elas unha relación de proximidade. Nesta mostra pódense ver pezas inéditas de dúas series en que leva traballando desde hai anos en en que utiliza dous procesos opostos: por unha parte, a adicción á pintura nas múltiples capas dos Études, e, pola outra, a subtracción a base dos perforados da madeira nos Notages.

Ademais, Zigzag dará conta das propostas do sexta edición do festival de artes escénicas de Ferrol ‘Fóra do mapa’, que se celebra esta semana en espazos singulares do barrio da Magdalena. Este proxecto busca promover as artes escénicas contemporáneas e ao mesmo tempo dar a coñecer a beleza das construcións da cidade departamental.