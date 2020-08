Roberto Varela expone fotografías del confinamiento vivido en París

Santiago. El exconselleiro y artista visual Roberto Varela, que expone Le silence -una muestra de fotos de su propia cosecha que pueden verse en el hotel A Quinta de San Amaro–, cree que el virus causante de la crisis sanitaria que ha querido reflejar en imágenes, se ensaña con la cultura.

En su pueblo natal, Meaño, y aplicando todas las medidas preventivas por el coronavirus, el exconselleiro acaba de inaugurar una exposición de fotografías realizada durante su confinamiento en París, donde trabaja como consejero de Asuntos Culturales en la embajada de España.

Al evento asistieron amigos suyos de la infancia y también compañeros de carrera como los embajadores de España en Venezuela e Irlanda.

“Desde que era niño me recuerdo haciendo fotografías. Siempre me gustó. Y afortunadamente mi trabajo me ha permitido mantener la afición”, comenta Varela.

La muestra se llama Le silence porque, según explica su autor, fue “hecha en París, en un momento de gran silencio: durante el confinamiento”. “Fueron días muy tristes y lo que recuerdo, curiosamente, es una –no– imagen, que es ese silencio que intento plasmar en las fotos”.

Confiesa que existen algunas imágenes, de todas las realizadas durante esos cuatro meses, a las cuales tiene “especial cariño” debido a las circunstancias personales vividas en aquel momento.

“Durante esa época falleció mi madre y fue muy frustrante no poder viajar a Galicia desde París para decirle adiós”, afirma el autor. “No pretendo que sean fotografías que cuenten mi vida, pero desde luego todas tienen una historia detrás”, añade.

Tiene claro que la covid-19 ha dejado entre sus víctimas a l sector cultural y explica que “museos de dimensiones inmensas como el Louvre se han visto reducidos a la nada” como consecuencia.

“Que la cultura pueda salir adelante después de este golpe está en manos de los políticos”, subraya, y añade que la misma es “como el pan que comemos cada día”.

“Evidentemente hay prioridades, pero creo que la cultura debería estar entre ellas”, insiste, y argumenta que por ello se ha afanado en llevar a cabo esta exposición, prólogo de un libro que editará con Chan da Pólvora. efe