Roberto Verino: “As mulleres sempre son e serán a miña fonte de inspiración”

Dentro da conmemoración de 40 anos de marca, Roberto Verino chegou a Compostela para inaugurar a exposición 40 años de #estiloverino no Museo do Pobo Galego, contando co apoio total dunha cidade na que o deseñador “síntese como na casa, que admira polo seu patrimonio, por ser berce das peregrinacións e da cultura xacobea e sobre todo, porque sempre atopa inspiración cando se pode perder polas rúas de Santiago”, sinalou durante a presentación.

Dende onte ata o 8 de xaneiro de 2023, a mostra fotográfica e audiovisual poderá visitarse no Museo do Pobo Galego e esta achega da marca á cidade contará con actividades paralelas nas que se porá en valor o empoderamento feminino, a importancia da vinculación moda e fotografía e moitas sorpresas máis.

A exposición está composta por fotos que axudan a entender a esencia do #estiloverino: unha forma de entender a moda baseada en prendas de calidade que son fondos de armario e que son siempre un musthave. Dentro desta selección están imaxes de top models como Christy Turlington, Olatz, Helena Christensen e fotógrafos como Eloy Lozano, Javier Vallhonrat, Jacques Olivar ou Paco Navarro.

“Esta exposición é moito máis que unha compilación de fotografías dos mellores fotógrafos de moda. É unha forma de expresión propia coa que recordamos que o noso estilo perdura a través dos anos. Se vos fixades, realmente, podedes ver prendas actuais hoxe en día que non pasan de moda e iso é algo que defendemos como marca”, sinalou Verino.

“Podedes ver claramente que as mulleres sempre son e serán as miñas musas e fonte de inspiración. Son as verdadeiras referentes da nosa sociedade e o xermen do #estiloverino”, asegurou.

En referencia á parada en Santiago, Roberto Verino ensalzou a figura do propio camiño como axente dinamizador. Tanto turístico, como cultural e para o deseñador “unha fonte real de inspiración en moitas coleccións nas que proxectar forza e impronta galega”, aseverou.

Parada en Compostela. O deseñador, durante a presentación, agradeceu aos seus compañeiros e ao Concello de Santiago, Xunta de Galicia, Universidade de Santiago de Compostela, Deputación de Ourense, AENA e Altia que sexan “compañeiros deste soño cumprido de poder celebrar 40 anos de moda coa ilusión intacta” e indicou que a exposición irá mudando contidos ao longo deste 2023 para seguir contando cousas importantes como a circularidade das prendas, poñer en valor o papel da muller na sociedade e na moda e, sobre todo, para defender que dende Galicia se poden cumprir moitos soños sendo emprendedor, como o mesmo deseñador que trouxo a un lugar como Verín unha verdadeira industria de moda.

A exposición segue o seu percorrer en Santiago de Compostela e estará noutras ciudades de España como Sevilla, Santander, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Burgos ou Bilbao.