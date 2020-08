Rocío Varela, da orquestra New York, visita a TVG

Santiago. O concurso de talentos musicais da TVG A Liga dos Cantantes Extraordinarios afronta esta noite a súa fase decisiva nun programa que recibirá a visita dunha representante tamén do mundo das verbenas Rocío Varela, unha das vocalistas da orquestra New York, que acudirá ao estudio de co seu tema A maxia está en ti, unha peza gañadora da Canción do Verán da CRTVG.

Daralles folgos aos seus compañeiros de profesión na novena xornada, penúltima antes da semifinal. Concorren na busca de puntos Irene Iglesias (Panorama), Diego Barbazán (Fania Blanco Show), Alba Navarro (Os Satélites), Fran Castellanos (Saudade), Nakary Palumbi (Olympus), Monia Borges (Marbella), Rita Barreiro (Charleston) e o gañador do duelo de entrada, en que se enfrontan Boris Pico (Orquestra Ceniza Band) e Nando Llon (Genesis).

Estes dous aspirantes loitarán por un posto no programa cun tema mítico como é La raja de tu falda, de Estopa. I want to break free de Queen, No puedo vivir sin ti de Los Ronaldos, Ni una sola palabra de Paulina Rubio, El toro y la luna... Son algúns dos temas que se interpretarán nunha noite chea de humor e emoción para toda a familia e na que a clasificación será clave para o futuro dun concurso, onde está todo por decidir e que acada boa sona na grella da canle pública galega. ECG