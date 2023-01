“Rodar estando embarazada me hizo plantear muchas cosas”

La vida diaria de una madre de familia numerosa puede generar muchos momentos desquiciantes y, por lo tanto, también hilarantes. Eso es lo que explota bien la segunda temporada de Supernormal, la comedia de Movistar Plus+ protagonizada por Miren Ibarguren cuyos seis capítulos de 25 minutos de duración se estrenaron el pasado jueves en la plataforma. La actriz (San Sebastián 1980) se enfrentó al rodaje embarazada de su primer hijo.

-La primera temporada de Supernormal sacaba punta de los problemas de su personaje, Patricia Picón, para conciliar. En esta segunda, su objetivo es volver al ruedo laboral, que dejó al tener su cuarto hijo. Pero la vida (y el mundo financiero al que se dedica) no se lo ponen fácil.

-Después de parir, volver al trabajo suele ser un poco complicadillo. Esta segunda temporada está llena de frases que nos imponen a las mujeres tras haber sido madres, porque tenemos dificultades que no tienen los hombres: seguir siendo sexis, volver al trabajo... Supernormal plantea muy bien ese caso. Siempre con humor. Hay que hablar siempre de las cosas importantes con humor porque parece que así traspasan mejor la barrera de la televisión.

-Patricia era una tiburón de los negocios pero no caía mal. Podías empatizar con ella. Antes a las mujeres no se las solía reflejar así.

-Es un personaje más natural a lo que estábamos acostumbrados. Una mujer que triunfa en los negocios también puede ser madre, con todas las dificultades que eso conlleva. Muchas veces en las ficciones veíamos a mujeres que eran unas tiburonas y estaban mal vistas, pero con los hombres no era así. A un hombre que solo se dedica a trabajar nadie le pone ninguna pega.

-Rodó esta segunda temporada de Supernormal embarazada de su primer hijo.

-Sí, estaba de cinco y seis meses.

-¿Se planteó el paralelismo entre la serie y lo que usted iba a experimentar al tener a su hijo?

-Rodar la serie embarazada me hizo plantearme muchas cosas. Cuando tienes hijos te cambia la vida... Y también la mirada que tenías hacia la gente con hijos.

-¿Ha vivido alguna situación tan surrealista como Patricia después de haber sido madre?

-No tan disparatadas. Es verdad que ahora llevar un jersey limpio es un poco imposible. Salgo a la calle y me doy cuenta de que llevo un montón de babas en el hombro, o Dalsy en la camiseta. Pero es que cuando vuelves a trabajar tienes la mitad de la cabeza en el trabajo y la otra mitad, en casa.

-¿Le ha dado el personaje de Patricia alguna idea como madre?

-¡Mejor que no! Pero yo es que solo tengo un hijo, voy poco a poco. Llegar a los cuatro es un nivelón. Las familias con tantos hijos son una pasada, hacen un trabajo de gestión increíble, las admiro profundamente.

-Su personaje decide dejar el trabajo y dedicarse a sus cuatro hijos. ¿Usted podría hacer lo mismo? Porque Patricia no tarda mucho en volver al mundo laboral.

-¿Sabes qué pasa? Yo he estado ahora seis meses en casa con el bebé sin trabajar fuera y echaba de menos actuar, tenía el gusanillo de volver a trabajar aunque fuera un ratito. Así que no sé si podría plantearme quedarme en casa. Aunque igual sí. Porque no pasa nada si de repente te hartas de todo y te quedas en casa cuidando de tus hijos. Me parece un trabajo superloable.

-¿Se planteó en algún momento que se retrasara el rodaje? Porque no tiene muchas escenas de acción, pero sí que aparece corriendo y saltando.

-Estuve muy cuidada y me sentía bien para hacer esas escenas, así que en ningún momento se planteó, lo que me dio mucha alegría, porque a veces no pasa así. Les conté que estaba embarazada y siguieron para delante con todo, lo taparon y no hubo ningún problema. Me pareció muy guay que las cosas estén cambiando y creo que es un avance muy importante, sobre todo porque con las actrices a veces no cuadra todo.

-¿Supernormal podría conseguir que los hombres empaticen con los dramas cotidianos de sus compañeras?

-Eso es una tarea enorme. Por lo pronto, Alfonso, el marido de Patricia Picón, es un personaje masculino que mola mucho. Apoya a su mujer y está a favor de que trabaje. Son una pareja que no se hace mucho en televisión y creo que para que otros hombres cojan el ejemplo, ya está bien.

-Las plataformas están siendo un salvavidas para la profesión. ¿Está de acuerdo?

-Gracias a las plataformas ha pasado algo maravilloso: hay más trabajo y las historias que se están contando son más diversas. Se puede hablar de un montón de cosas que antes no cabían porque no había sitio para todos. Creo que se están abordando historias de mujeres y hombres más reales.

-Y desde el humor se pueden afrontar mejor las cosas serias?

-La comedia te permite también abordar con más libertad ciertos temas peliagudos, sí.

-¿Tenía un plan B si lo de actuar no hubiera dado sus frutos?

-Mi plan B era estudiar Psicología. ¡Imagínate llegar a una consulta y que te atienda yo! Estudié tres años, pero ya estaba haciendo trabajos de actriz, teatro en Euskadi, y me tiraba más. Así que el plan B se quedó ahí. Pero ahora me lo planteo todos los días. Pienso: ¡madre mía si me dejan de llamar! Porque esto va de que te llamen o que no te llamen.

-No le ha ido nada mal. Ahora la podemos ver también en la nueva etapa de La que se avecina donde, por cierto, su personaje ha causado polémica. Acusaron a la serie de gordofobia porque todos los personajes se burlaban de Yoli por su obesidad.

-Pues la trama tiene un final muy positivo porque Yoli acepta totalmente su cuerpo. La serie tiene tintes realistas porque –estando Yoli en ese peso– su madre, sus vecinos y todo el mundo opinaba sobre su cuerpo. ¡Ojalá ya lo hubiéramos superado y nadie sufriera por tener más o menos peso!

-¿Sigue con su colección de objetos de Nicolas Cage?

-La he aparcado un poquito porque lo tenía casi todo. ¡Todos mis amigos tienen ya el chandal de Nicolas Cage! Ahora voy buscando nuevos objetivos. ¡A ver qué voy encontrando!

-Su casa debe de ser una caja de sorpresas. ¿Tiene todavía la figura de Michael Knight en la puerta?

Sí, ahí lo tengo a tamaño natural, vigilando la puerta. A veces me asusto cuando entro porque no me acuerdo que lo tengo ahí. ¡Fíjate, caigo en mis propias trampas!