Rodríguez destaca que ‘Rapa’ é unha serie televisiva con retorno económico

Santiago. Como parte dun equipo galego, Pepe Coira e Fran Araújo son os creadores desta nova proposta televisiva chamada Rapa, que dirixe Jorge Coira e conta con Alfonso Blanco na produción executiva. En canto á interpretación, Javier Cámara e Mónica García encabezan un elenco cunha importante representación galega, con nomes como Lucía Veiga, Eva Varela, Toni Salgado, Berta Ojea, Iria Sobrado, Tito Asorey, Ricardo Barreiro ou Mabel Rivera, entre outros. Todos eles danlle vida a este thriller, que arrinca durante a celebración da festa da Rapa das Bestas, cando ten lugar un crime que Maite, unha sarxento da Garda Civil, intentará resolver coa axuda de Tomás, un profesor frustrado.

A serra da Capelada e os seus cantís sobre o océano Atlántico son os principais escenarios naturais desta serie de seis episodios, que ten prevista a súa estrea na primavera de 2022 e que contou coa participación maioritaria de profesionais galegos nos planos artístico e técnico.

A primeira convocatoria do fondo de atracción de rodaxes, dotada con dous millóns de euros, terá continuidade en 2022 cun novo orzamento polo mesmo importe. Supuxo, ademais, o arranque das medidas do Hub Audiovisual como programa de apoio sen precedentes para o conxunto do sector, que busca acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais do sector en Galicia. Contarase para tal fin cun orzamento de 9,6 millóns de euros durante o período 2021-2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do Eixo React-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid-19.

As próximas subvencións para o desenvolvemento simultáneo de ata cinco proxectos audiovisuais, cuxas bases foron aprobadas no Consello da Xunta de Galicia do pasado 29 de decembro, a posta en marcha da Galicia Film Commission, o polo de talento, o plan creativo e empresarial para videoxogos e un fondo transversal para o conxunto da industria cultural son outras das principais iniciativas que serán desenvolvidas nos vindeiros meses ao abeiro do Hub Audiovisual da Industria Cultural.