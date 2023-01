Román Rodríguez destaca o salto cualitativo en Galicia das bibliotecas escolares

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, recibiu onte aos oito centros galegos que veñen de acadar os premios estatais que o Ministerio de Educación outorga aos Clubs de Lectura. Estes recoñecementos converten a Galicia na gañadora dun terzo dos galardóns concedidos en toda España, con oito dos 24 totais.

Román Rodríguez destacou o salto cualitativo que teñen experimentado nos últimos anos as bibliotecas escolares. “O voso esforzo e ilusión permitiu que estes espazos pasasen de ser meros centros de estudo e de intercambio de libros a ser lugares dinámicos de socialización, de encontro ou lugares onde os rapaces se achegan a áreas como a tecnoloxía, a ciencia ou a robótica”, explicou. “Ese salto cualitativo fai que as nosas bibliotecas sexan un referente non só para toda Galicia, senón a nivel estatal”, engadiu. De feito, a galega é a terceira Comunidade con mellores resultados en competencia de lectura en PISA, 17 puntos por riba da media española.

O titular autonómico de Educación lembrou que desde a Xunta se apoia ás bibliotecas escolares a través do Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) 2025, “aprobado o pasado ano cun orzamento de 17 millóns de euros para seguir impulsando estes espazos como clave no noso modelo educativo”. “As bibliotecas escolares simbolizades e exemplificades o ensino polo que apostamos: un sistema moderno, adaptado aos tempos e centrado na calidade e a equidade”, incidiu.

Os premios nacionais de Clubs de Lectura recoñecen o traballo, na modalidade de Educación Primaria, dos colexios de Curtis, Laredo (Redondela) e Sofía Casanova (Culleredo), co segundo premio; e dos colexios Emilia Pardo Bazán (A Coruña) e Plurilingüe Antonio Palacios (O Porriño), co terceiro premio.

Na modalidade de centros de Secundaria, os premiados foron o instituto Santiago Basanta Silva (Vilalba), cun primeiro premio, e os IES Maximino Romero de Lema (Zas) e Sánchez Cantón (Pontevedra), ambos con segundos premios.

Resolución de novas convocatorias. Con motivo deste encontro Román Rodríguez aproveitou para sinalar que, no marco do conxunto de accións de apoio ás bibliotecas escolares en Galicia, a Consellería acaba de resolver tres convocatorias moi valoradas polos centros como son as de Clubs de Lectura, que chegarán a 401 centros, as de Biblioteca Creativa, con 148 centros adscritos, e a de Biblioteca Solidaria, na que participan 190 centros.

A Xunta de Galicia dá continuidade á iniciativa de éxito dos Clubs de lectura, apoiando este curso o funcionamento de 401. Deles, 293 funcionarán en centros de Secundaria e 108 nos de Primaria (etapa que se incluíu na convocatoria por primeira vez o curso pasado). Do total dos 401 centros seleccionados para este curso, 144 son centros da provincia da Coruña, 59 de Lugo, 53 de Ourense e 145 de Pontevedra.

Este programa conta un orzamento de 400.000euros destinados a sufragar a adquisición de libros, así como para outros gastos de funcionamento.

O obxectivo dos clubs é que poidan fomentar e consolidar os hábitos lectores e as competencias básicas do alumnado (comunicación lingüística, competencia social, cultural, artística...). Para iso, promóvese que o alumnado comparta as súas experiencias lectoras, coa mediación dun adulto que conduza o proceso. A experiencia vese enriquecida polo emprego das novas tecnoloxías e incluso pola participación de adultos da comunidade educativa que propician o intercambio de experiencias interxeracionais.