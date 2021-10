Rosa Martínez fala con Chus Castro sobre mulleres e prensa

DEBATES. A xornalista Rosa Martínez Rivada reflexionará sobre a presenza da muller nos medios de comunicación no encontro do mes de outubro do ciclo As mulleres cen anos despois de Emilia Pardo Bazán. Conversas na Casa-Museo. A que foi primeira, e ata momento única, directora da Radio Galega conversará coa tamén xornalista Chus Castro este xoves a partir das 18:00 h. no salón de actos da Real Academia Galega. A entrada é libre e poderá seguirse tamén en directo na canle de Youtube do mesmo Cultura do Concello da Coruña. Está o coorganizado polo Concello da Coruña e a Real Academia Galega. REDACCIÓN