Rosalía actúa na Coruña o 29 de xullo no marco da súa xira mundial

Santiago. A Coruña será unha das paradas da xira mundial de presentación do novo traballo da cantante Rosalía, Motomami, que se celebrará no Coliseum o 29 de xullo grazas ao patrocinio conxunto do Concello, a través do Consorcio de Turismo, e da Xunta, a través do Xacobeo. Será a única ocasión para escoitar á cantante en terras galegas e será no marco da programación do Xacobeo 21-22, o que permitirá tamén que a cidade herculina entre no circuíto das mellores xiras internacionais.

Este concerto conta así co cofinanciamento da Xunta de Galicia co obxectivo de promover a celebración deste Ano Santo excepcional. De feito, trátase da primeira confirmación do cartel dos Concertos do Xacobeo, a través dos que o Goberno galego está a apostar pola celebración de eventos musicais que permitan situar a Galicia no imaxinario colectivo, especialmente no ámbito internacional, promocionando o Camiño e Galicia entre peregrinos e visitantes. ECG