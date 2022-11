Rosalía gana el Grammy Latino a mejor álbum del año con ‘Motomami’

Rosalía se ha alzado de nuevo con el Grammy Latino a mejor álbum del año con ‘Motomami’, su tercer disco de estudio, después de que en 2019 consiguiese este mismo galardón con ‘El Mal Querer’.

La cantante ha conseguido un total de cuatro gramófonos, al obtener el premio a Mejor álbum de música alternativa, Mejor diseño de empaque y Mejor ingeniería y grabación para un álbum.

La artista, acompañada de su pareja, el también artista Rauw Alejandro, así como de su hermana, Pilar Vila, quien le ha diseñado la vestimenta para sus destinos del tour de ‘Motomami’, ha recogido el premio en Nevada (Estados Unidos) entre lágrimas.

“’Motomami’ es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, (...) pero el que más alegrías me ha dado”, ha afirmado tras recoger el gramófono.

“Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida”, ha expresado la cantante catalana, antes de agradecer a “toda la gente que está detrás de este álbum”.

El cantante uruguayo Jorge Drexler ha dominado la 23 edición de los Grammy Latino al haber conseguido siete galardones, consiguiendo Mejor Canción y Grabación del Año por ‘Tocarte’, grabada junto a C. Tangana. Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny, que no ha acudido a la gala, se ha hecho con cinco galardones.

Jorge Drexler domina la 23 edición de los Latin Grammy al llevarse 7 galardones

El cantautor uruguayo Jorge Drexler es el gran ganador de la 23 edición de los Grammy Latinos al conseguir siete galardones, por delante incluso de Bad Bunny, que ha obtenido cinco galardones, todo ello en una noche en la que han sido premiados otros artistas como Rosalía a Mejor Álbum o Silvana Estrada a Mejor Nueva Artista.

Drexler ha conseguido los galardones a Grabación del Año y Canción del Año por ‘Tocarte’, escrita junto a C. Tangana, su hijo Pablo, y Víctor Martínez durante la pandemia.

La canción retrata el deseo del contacto físico en un momento en el que no podía darse por las restricciones impuestas durante el confinamiento de la COVID-19.

Además, se ha hecho con los premios a Mejor Canción Pop, categoría en la que ha empatado con el colombiano Sebastián Yatra, con la canción ‘La Guerrilla de la Concordia’; el Mejor Álbum Cantautor por ‘Tinta y tiempo’; el de Mejor Canción Alternativa por ‘El día que estrenaste el mundo’; el premio a la Mejor Mezcla y Mejor Arreglo por ‘El plan maestro’; y el de Mejor Canción en Lengua Portuguesa por ‘Vento Sardo’.

Para el cantautor, estos galardones han sido “inesperados”, mientras que ha calificado los éxitos de “locura”. En su discurso, ha querido agradecer a los artistas que hacen música urbana en español “porque han llevado el idioma español hasta lugares del planeta a los que no habíamos llegado nunca”.

“Gracias a todo el panorama de la música urbana”, ha reiterado, antes de asegurar que “lo que está pasando con la música en español no tiene un precedente histórico”. Así, ha felicitado a los artistas presentes en la ceremonia de premios, con especial dedicación a Rosalía, quien ha ganado el premio a Álbum del Año por ‘Motomami’, al llamarla “reina”.



MADRID. E.P.