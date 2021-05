Rosario, Puro Relajo e O Fiadeiro, estrelas hoxe da música na noite de ‘Luar’

Santiago. Nova noite musical e de entretemento na compaña de Luar na Televisión de Galicia. Encabeza o elenco de artistas, Rosario, que regresa ao programa cun novo traballo discográfico na rúa, Te lo digo todo y no te digo na, un álbum fresco e con moita enerxía, produto dunha artista máis madura e renovada. A audiencia da Galega poderá gozar da presentación deste disco da saga Flores, que trae rumbas, baladas, blues, pop, reggae, flamenco e destacadas colaboracións especiais. Tamén trae hoxe os mellores sons mexicanos á Galega o grupo Puro Relajo. A banda de Aibar, con 5 discos no mercado, que recuperan as cancións tradicionais dos mariachis e se atreven a versionar temas euskaldúns ao ritmo das trompetas. E procedentes de Vigo, hoxe contarase coas actuacións da agrupación folclórica O Fiadeiro, unha moi coñecida formación etnográfica dedicada a recuperar sons e baile tradicional, que está percorrendo as localidades galegas para celebrar os seus 25 anos de traxectoria musical. Tamén veranse alí as actuacións de Luis Iglesia e de Fernando Romay. ecg