Rueda defende a cordialidade lingüística na homenaxe a Florencio Delgado

O Barco de Valdeorras (Ourense) EFE. A Xunta defendeu este martes a “cordialidade lingüística” sen “particións ideolóxicas, nin estereotipos equivocados”, na homenaxe á figura de Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987). Así o trasladou hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, no acto conmemorativo do Día das Letras Galegas 2022 que acolle a comarca de Valdeorras, primeiro no Barco e que, posteriormente, continuou no municipio ourensán de Vilamartín de Valdeorras, localidade natal de Florencio Delgado Gurriarán. Na primeira destas dúas paradas estivo Rueda acompañado, entre outras autoridades, polo conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; o presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes, así como polos máximos representantes do Parlamento galego, Miguel Santalices, o titular da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o alcalde do Barco, Alfredo García.

Na súa intervención, no teatro Loureiro Olmo do Barco de Valdeorras, Rueda proclamou que “hoxe” é “un día importante para a nosa cultura e a nosa lingua”, pondo en valor o acto de homenaxe a Delgado Gurriarán, poeta da Galicia do exilio que destacou polo seu “activismo cultural” e o seu “compromiso vital”. Aquí salientou o labor realizado por Delgado Gurriarán á hora de contribuír non só a que o galego sexa hoxe “un idioma propio”, senón tamén a que “poida medirse en pé de igualdade con outras linguas do mundo” dentro desa Galicia “libre, orgullosa e cordial”.

Tras destacar o “compromiso vital e cultural”, espírito militante e “activismo” de Delgado Gurriarán, Rueda garantiu que a Xunta seguirá contribuíndo a que o galego siga “crecendo” e sendo ese “espazo de encontro” de todos os cidadáns. O titular da Xunta, quen chamou a “conxurarse” para que o idioma “coa participación de todos floreza mil primaveras máis”, defendeu que a “cordialidade de Galicia é tamén cordialidade lingüística”. Neste sentido, deixou claro que “non hai razón para imporlle particións ideolóxicas nin estereotipos equivocados”.

Tras reiterar que a lingua debe ser un “espazo vivo, de encontro, entre todos os galegos”, deixou claro que “hai moitas razóns e motivos para seguir impulsándoo” con forza”. “Non sobra ningunha voz”, defendeu. Con estas palabras, a Xunta puxo fin a este acto de homenaxe, trasladando a programación á Aira dos Birlos de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, onde se desenvolveu o pleno da Real Academia Galega (RAG) polo Día das Letras Galegas. En ambos os actos participan Celia, Maruxa e Carmiña, fillas de Delgado Gurriarán, e o seu neto Roberto, chegados de México e Estados Unidos, que non quixeron perderse este acto.

Ademais dos eventos literarios, a programación inclúe unha ‘Florenciada’, unha comida popular polas rúas de Córgomo que estará acompañada por ‘cantos de adega’. Pola tarde, haberá música a cargo de grupo Acordeireta na Aira dous Birlos e ás 20:00 horas a compañía Fantoches Baj representará no Teatro Olmo o espectáculo ‘Tras vos Vieiros de Florencio’.