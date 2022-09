Rueda resalta o papel do Consello da Cultura Galega e chama á cooperación

Santiago. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, mantivo onte unha reunión cos membros da Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega durante a que resaltou o importante labor que realiza esta entidade na Comunidade e avogou pola cooperación para facer fronte aos “importantes” retos que o sector cultural ten por diante, entre eles a gran “oportunidade” que supón a chegada de fondos europeos.

Durante o encontro con Rosario Álvarez –reelixida como presidenta do Consello hai só uns meses– e cos membros da nova Comisión, Rueda lembrou que a Xunta xa demandou en varias ocasións ao Goberno central a elaboración dun PERTE cultural a nivel estatal para destinar parte dos fondos europeos á proxectos que impulsen e transformen un sector clave e estratéxico no conxunto do país. De feito, co obxectivo de captar financiación, o Goberno galego xa presentou unha candidatura con 19 proxectos culturais –vinculados ao patrimonio, museos, a música ou o audiovisual– que contan cun orzamento global de preto de 400 millóns de euros.

Ademais, durante a reunión na que tamén estivo presente o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, analizáronse os principais retos aos que se enfronta o sector tras a crise derivada da pandemia así como colaboracións entre Consello e Xunta cara a importantes efemérides que terán lugar nos vindeiros meses.

Especialmente, Rueda e os membros do Consello da Cultura Galega abordaron accións cara ao 40 aniversario desta entidade que traballa pola defensa e romoción dos valores culturais do pobo galego e que se conmemorará o vindeiro ano. Tamén se analizou a colaboración de cara a celebrar o centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos. REDAC.