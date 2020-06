Ruiz Zafón, mi extraño ganador

Aquella noche, pese al calendario, no parecía invierno. Lo era, 31 de enero de 1993, fiesta de San Juan Bosco. La editorial Edebé fallaba los premios de novela juvenil e infantil en Barcelona. Mi mujer y yo habíamos sido invitados a la cena en el transcurso de la cual se iban a dirimir los méritos de los dos finalistas, Carlos Ruiz Zafón y yo. Y allí estábamos los que suelen estar en esos trances. El primer premio estaba dotado de dos millones de pesetas, el finalista recibiría la mitad. Yo era más veterano que él y su novela iba a ser su primer premio en el género narrativo. Tenía, entre sus cualidades, una supuesta timidez y se parecía mucho a cualquier tipo de despego. Cuando me lo presentaron le costó bastante darme la mano. Y no había pandemia por entonces.

Y ganó el premio Edebé de Novela Juvenil con El príncipe de la niebla, título que no he visto citado a pesar de los dos millones de pesetas que le dio, supongo que justamente, el probo jurado de ilustres escritores y editores. A mí me dieron uno, un millón, como finalista y fue recibido con palmas y encargos por mis hijos de pocos años. Me sorprendió que durante la cena no hablara con ninguno de los comensales y que no se despidiera de su modesto contrincante. A lo mejor no lo reconocí, detrás de sus gafas con bastantes dioptrías, pero lo cierto es que aquel personaje, al que Javier Sierra denomina ‘tímido de diploma’ fue, para mí, un “auténtico tímido de cojones”, –perdón por la expresión, que no es mía– que era como explicaba Camilo J.Cela su propia timidez cuando se introdujo en una fuente luminosa y llena de cables eléctricos, escapando del “agobio” que soportó en Elche a manos de sus admiradores... “¡Que yo no he sido!” era lo único que se le ocurría a don Camilo, premio Nobel de Literatura, víctima de un complejo de culpa. “Es que creí que querían matarme”.

Todos estos síntomas, que nunca tomaron cuerpo en mi memoria, se convirtieron en casi seguridad sobre el carácter del difunto Carlos. Yo fui uno de los dieciocho millones de mortales que compraron –¿y leyeron?, yo tampoco– un ejemplar de La sombra del viento. Queda bien regalar cultura, y si se trata de la “última y libresca”, miel sobre hojuelas. Alguien puede pensar que no lo he leído por resentimiento o rencor de púgil vencido y noqueado por el competidor. No sea mal pensado: todo lo contrario, que me hubiera vencido en la última votación un genio de la literatura, un escritor que vende en un montón de idiomas ¿18 millones de ejemplares?, no es como para lamentarlo. Pero sí hubo no sé si venganza o simple consuelo para mi alma. La sexta edición de las Memorias de un gato tonto, enmendó la plana a la editorial y, de manera casi escandalosa, gritó en portada, con una franja impresa, no suelta, que mi libro era el Ganador del Premio Edebé de Literatura Juvenil. ¡Toma! Y el jurado sin enterarse. Y yo sin cobrar otro milloncejo de pesetas... Lo primero que se me ocurrió fue poner los brazos por delante y gritar, como Cela, ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! Palabra que no conozco a nadie en los talleres editores de Edebé. Así que llamé a mi querida Reina Duarte, la directora editorial y le pedí el cheque... A través del teléfono se escuchó una cantarina carcajada... “¿Has visto?”, me dijo.

Ya sé que es tarde para contar estas cosas, tanto a la sombra del viento como, sobre todo, a la sombra de 50.000 muertos de la reciente pandemia. No puedo hablar de mis sentimientos hacia una persona a la que no traté –ni conocí– en vida. La valía no se la quita nadie... el carácter no es cosa de mi incumbencia. Pensaba echar un vistazo a la nueva novela de Pepe Villacís, que he recibido hoy mismo, La palabra, con sus alusiones a mi persona. ¿Qué le voy a hacer? La palabra, el verbo, el Verbo...