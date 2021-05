un hecho: si usted es de esas personas que no pueden pasar sin echarle “un poquito” de azúcar al café; o si no es usted capaz de disfrutar de un yogur natural “a palo seco” porque le sabe a rayos y centellas... amigo mío: tiene usted un problema bien gordo.

El primer paso que debemos dar si queremos comenzar una nueva vida nutricional papeando más sano-sanote, es sacarnos de la dependencia-adicción a dos cositas: los comestibles hiperactuados en sal y los comestibles hiperactuados en azúcar/edulcorantes. Fíjese que he dicho “comestibles” que no “alimentos”, porque en la naturaleza no existen los “alimentos ultraprocesados” ya que todo lo que en la vida salvaje se desperdiga para que sus hijos se nutran y alimenten, se disemina bajo el famoso lema Primun non nocere: antes que nada, no perjudiquemos a nuestros amiguitos.

Así pues, si su meta personal es sostener en el tiempo los logros conseguidos con el cambio de dieta (o mejor dicho, de hábitos nutricionales), primero deberá usted superar los siguientes obstáculos:

1. Reeducar el paladar. Estamos tan acostumbrados a los sabores “hiperactuados” (hasta los topes de azúcar, sacarinas, sodio, glutamatos y aditivos artificiales) que alimentos fisiológicos tales como la fruta o el yogur natural ya no nos saben a nada, ¿a qué sí? Basta ya: hay que formatear de nuevo el paladar dándole al botón rojo de “reset”. ¿Consejo? Déjese de semáforos nutricionales y de escáneres para los etiquetados, y vuelva a comprar alimentos sin códigos de barras/QR... los que compraban nuestros abuelos, vamos a ver.

2. Deje de engullir y coma despacio. Es curiosa la relación que existe entre comprar porquerías y engullir la comida sin pararse a masticar siquiera. De hecho, 9 de cada 10 personas no comen, ¡literalmente tragan! -SCRONCH, SCRUNCH!- ¿sí o no? Párate quieto-parao. Dicho efecto de tragar cual hipopótamo del Orinoco esta provocado-potenciado por el hecho de comer alimentos ultrapalatables (con sabores muy intensos) y muy fáciles de masticar. Contrariamente, la gente que come mucha fruta ¡suele comerla despacito, debido a la fibra que tiene! ¡Piense en una manzana, pera o melocotón, por no hablar de las zanahorias crudas o las almendras! ¿Consejo? Deje paulatinamente de comer “ultrapalatables” y sustituya progresivamente por fruta, frutos secos, verduras y comida de la huerta valenciana.

3. Estabilizar los picos furibundos de insulina. El Nutriscore te pondrá que las nuevas galletas elaboradas con levadura madre y semillas paleolíticas son “buenas-buenísimas para la salud”

–claro– porque al pasar el escáner -¡PIII!- no encuentras ni pizca de azúcares añadidos ni grasas hidrogenadas. Fantástico. Lástima que esas mismas galletas paleolíticas sean altamente deshidratantes, acidificantes y –lo peor de todo– que te disparen el pico de insulina por los aires, ¡lo que te pondrá prediabético y te hará engordar a marchar forzadas! Un consejo: haga como el resto de nuestros parientes, los monitos; si le apetece algo dulce, pruebe con las golosinas que la madre naturaleza ha reservado para los simios, las frutas. Ahí es donde está la fibra, los polifenoles, el potasio, la vitamina C ¡y el agua! Por eso mismo no existe en la faz de la Tierra nadie –repito nadie– que esté gordo/a por inflarse a comer fruta, ¡porque cuanta más fruta coma uno, más delgado estará y más vitaminizado! Se lo digo siempre a mis compadres culturistas, se lo digo a todos mis alumnos y se lo digo también a usted.

4. Mucho ojo con lo que pides fuera: cuando delegas en un tercero lo que te vas a poner en el piquito, ¡7 de cada 10 veces estarás comiendo pura mierda! ¿Consejo? Empodérese y cocine usted mismo. Claro que también puede comer de vez en cuando “ultraprocesados” pero, ¡mucho mejor si se los prepara usted mismo en casita! Una hamburguesa casera no es lo mismo que una hamburguesa “comercial”, ni una pizza hogareña, ni un taco mexicano, ni un arroz “con cosas”, etcétera. Y si va a comer fuera porque le apetece o no queda más remedio, elija al menos los sitios más prometedores o garantistas... que por regla general suelen ser los más caros dado que invierten en materia prima de calidad.

5. Cronoterapia: cada cosita del yantar tiene su momento de consumo óptimo. La fruta, mucho mejor por las mañanas al igual que los huevos pero, en todo caso, idealmente entre comidas ¡y jamás de postre!; las ensaladas, mucho más ventajosas al mediodía que si las tomas por la noche (pueden generar gases o acidez, al igual que muchos tipos de fruta); y las verduras cocidas y los pescados, ¡muchísimo mejor por las noches! Porque lo calentito y ligeramente hervido-asado sienta de perlas al anochecer, cuando los juguitos digestivos tienden a decaer. Si no sabes cuando va cada cosa, nunca llegarás a dominar el arte de la nutrición provechosa. ¿Consejo? Escuche más a su cuerpo y menos lo que dicen los demás: si las legumbres a la hora de cenar te sientan como una auténtica patada en los hígados, ¡coño, pásalas al mediodía! ¡Y mastícalas bien! ¡Y mejor sáltate la cena el día anterior, ya verás qué bien las digieres! Cronoterapia, chavales, cronoterapia.

6. No me seas impaciente y espérate un poco: de la misma forma que una adicción, o una afección o una patología no se forman en un día, ¡volver a estar sano, tampoco! El aparato digestivo, ni enferma de un día para otro ni se cura de la noche a la mañana. Hasta que la saliva vuelva a fluir en abundancia (y calidad); hasta que se regenere la babilla de caracol de las mucosas digestivas; hasta que se vuelva a reestablecer la flora intestinal fisiológica y se corrija la disbiosis; hasta que baje la inflamación crónica de la túnica muscularis; hasta que se aclaren nuestros pobres higadillos (que hay que ver lo que aguantan); hasta que se estabilicen los picos de insulina y hasta que se te saquen las hipoglucemias reactivas y los apetitos perversos... pasará algún tiempecito, ¿no crees?