Saen á luz restos arqueolóxicos de diferentes épocas históricas no claustro da Catedral de Lugo

Patrimonio. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitaron a Catedral de Lugo onde o Goberno galego está realizando unha serie de sondaxes arqueolóxicas na zona do claustro coa finalidade de avaliar o sistema construtivo e a potencialidade arqueolóxica de cara a as actuacións que están previstas no proxecto de restauración do claustro, que actualmente se atopa en fase de redacción, e no que a Administración autonómica investirá 500.000 € en 2021.

Durante a súa visita, o titular de Cultura e Educación comprobou o estado das tres sondaxes avaliativas que se están levando a cabo desde o pasado mes de novembro nunha superficie duns 18 metros cadrados e que están permitindo constatar unha superposición de restos arqueolóxicos de diferentes épocas históricas que van desde época romana ata a actualidade.

Concretamente, os traballos de campo, que están a piques de rematar, sacaron á luz un muro de cachotería de lousa aglutinada con argamasa. Trátase dunha construción da época romana que apareceu no oeste do claustro e que semella continuar en ángulo recto e en dirección norte. Así mesmo, tamén se constatou a aparición duns muros que poderían formar parte do antigo claustro medieval da Catedral.

Ribeira Sacra. Por outro lado, a Xunta de Galicia vén de adxudicar as obras de restauración e conservación do Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo por preto de 165.000 euros, unhas actuacións especialmente importantes para afondar na posta en valor do patrimonio cultural da Ribeira Sacra, que encara a recta final para ser declarada Patrimonio da Humanidade no 2021.

O Goberno galego inviste preto de 165.000 € nos traballos que terán un prazo máximo de execución de tres meses e actuarán sobre humidades e filtracións. REDAC.