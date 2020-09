Salvador Sobral canta o vindeiro día 24 en Ferrol

Santiago. Desde o Concello de Ferrol séguese apostando pola programación cultural de calidade nunha contorna segura, que fixo da cidade de Ferrol un referente dentro do ámbito cultural local.

Unha das primeiras citas anunciadas será o próximo 24 de outubro no Auditorio de Ferrol, cun concerto do artista Salvador Sobral, gañador do Festival de Eurovisión en 2017 e quen acaba de publicar ou pasado mes de xuño, Alma Nuestra, un disco íntegramente interpretado en castelán, que aúna dúas das súas paixóns musicais: o jazz e a música cubana.

O artista portugués acompáñase nesta ocasión do pianista cubano Victor Zamora, o contrabaixista Nelson Cascais e o baterista André Sousa Machado quen, coas súas ideas cheas de sensibilidade e musicalidade, definen a identidade do cuarteto. Esta será unha das oportunidades de gozar do talento e a marabillosa voz de Salvador Sobral, que nunca deixa de sorprendernos. Esta proposta de I-Radia Crea, englóbase dentro do ciclo Sons Ferrol,que se adapta a esta nova normalidade, con eventos de aforo reducido e todas as medidas de prevención, pero sen esquecer a calidade. Entradas: 16 €. ECG