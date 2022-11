San Martiño, Ourense e o Mar

NO DÍA DO PATRÓN (11 do 11), Xantar adica o día ó mar. A Deputación da Coruña protagonista dun País que sabe AMar. Radio Turismo entregaba os Platos de Oro, Medallas e Gorros salientando o traballo de restaurantes, cociñas e talentos. Viveiro presenta os seus productos e festas. E o Porto de Celeiro amosa a súa capacidade de medrar en tempos revoltos: Medre o Mar!, berrando ó estilo Xurxo Souto.

O xamón de castaña namora ó público asistente e 1906 convence á inmensa minoría a educarse en novas receitas, maridaxes e propostas gastronómicas da terra con nome propio: Begoña Vázquez.

Comeza a notarse que a temperatura vai subindo en Expourense. O Presidente da Xunta recoñece o inmenso traballo da organización coa súa presencia e co interese de aplaudir e agradecer o traballo dos promotores, prescriptores, productores e comercializadores dunha terra de éxitos e calidades infindas.

O Inorde presenta o mellor da nosa gastronomía con Carlos Parra na cociña, fermoso reencontro tras aquelas magníficas festas en Xares (A Veiga) con Paco Ascón, Mari Carmen Bellver, Edesio Yáñez e Ricardo Pérez Anta. Ren como esa equilibrada virtude de manterse fiel á tradición con sublimes toques de innovación con pouco ruído.

Xantar entra nuns días de festividades multitudinarias e novos camiños enogastronómicos. O Túnel do Viño presenta ducias de novidades e O Carballiño enche a taberna co que mellor sabe facer: empanada, polbo e carne ó caldeiro.

Anfaco-Cecopesca cumpre 118 anos sublimando a conserva co producto do noso mar, no Día do Mar no Xantar de Ourense, nun San Martiño ben creativo, sacando a conserva da monotonía. Galicia, número 1 de Europa e 2 do Mundo.