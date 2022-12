Sánchez Palomino: “A lexicografía bilingüe non debería ser descoidada”

··· O Pleno da Real Academia Galega nomeou onte a Kathleen Nora March (Rochester, Nova York, 1949) membro de honra. A catedrática emérita de Español na University of Maine e responsable do Centro de Estudos Galegos de dita universidade foi a primeira directora da Galician Studies Association (actual Asociación Internacional de Estudos Galegos), traduciu obras do galego ao inglés de autoras e autores de distintas xeracións e desenvolveu investigacións sobre as letras galegas que tamén contribuíron á súa proxección internacional. O nomeamento produciuse no pleno celebrado onte, antes do ingreso Sánchez Palomino como académica de número.