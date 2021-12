Sanidade aposta por que prazas e parques sexan espazos "libres de fume" e defende que tampouco se fume en vehículos

SANTIAGO. EP. A Consellería de Sanidade traballa para aumentar os "espazos sen fume" de tabaco na Comunidade galega, en concreto en parques e en prazas, á vez que apoia a iniciativa do Ministerio de Sanidade de que non se fume nos vehículos. Así o trasladou, nunha entrevista concedida a Europa Press, a subdirectora xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables da Consellería de Sanidade, Silvia Suárez Luque, quen asegurou que en Galicia en espazos sen fume "avánzase moito". Respecto diso, destacou a "rede de praias sen fume" na Comunidade galega "amplamente consolidada", con 187 areais de 77 concellos, á vez que defendeu "avanzar en espazos privados libres de fume", así como en zonas públicas.

Por unha banda, en canto a erradicar o fume de tabaco en espazos privados Suárez Luque sinalou que Saúde Pública ve "moi acertada" a iniciativa do Ministerio de Sanidad de que os coches sexan espazos libres do mesmo. Deste xeito, no referido aos espazos públicos, sinalou que a Xunta de Galicia aposta por que "prazas e parques" tamén se convertan en "espazos libres de fume". Respecto diso, comentou que desenvolven "unha liña de traballo" recollida nun borrador, pero sen "datas definidas" polo momento. No caso concreto dos parques, a subdirectora xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables comentou que se trata de "un lugar no que a asistencia de persoas normalmente é numerosa".

PLAN CONTRA O TABAQUISMO. Preguntada sobre o plan contra o tabaquismo impulsado polo Goberno central en colaboración coas comunidades autónomas, Silvia Suárez Luque asegurou que representa unha proposta "moi acertada" e que logrou "un alto grao de consenso". No mesmo tomáronse como exemplo, segundo destacou, ás comunidades con menor porcentaxe de fumadores, entre elas Galicia, que se coloca entre as autonomías con "menor prevalencia" de tabaquismo. En especial destacou aspectos do plan como o traballo de prevención do inicio do consumo de tabaco, centrado en adolescentes e familias e o fomento do abandono do tabaquismo, centrada na "rede de apoio" para axudar a quen quere deixar o hábito de fumar.

A subdirectora xeral resaltou o "elevado número de persoas exfumadoras en Galicia", cun 27,75 por cento segundo datos actualizados da enquisa de saúde de 2017, superior ao 24,93% de media en España. En relación aos datos de fumadores diarios, puntualizou que os últimos solicitados en 2017 sitúanos nun 17,8 por cento, fronte á media do 22,08% de España. Así, resaltou que pola concienciación que existe hai "cada vez máis evidencias das graves consecuencias para a saúde" do tabaco, "principal causante do cancro de pulmón", abundou.

Sobre a prevalencia do consumo de tabaco en menores, resaltou a Europa Press que "preocupa", pero "vai diminuíndo" na Comunidade galega, aínda que a un ritmo "lento". Silvia Suárez considera que "a poboación está sensibilizada" en Galicia e destacou o labor inspector de Saúde Pública na comunidade. Segundo afirmou, este plan impulsado polo Goberno e as comunidades "vai contribuír a falar do tema" e "pór sobre a mesa todos os efectos prexudiciais para a saúde". "É un plan que pode axudar", sentenciou.

METAS E OBXECTIVOS. Este 'Plan integral de prevención e control do tabaquismo (PIT) 2021-2025', recollido por Europa Press, que conta con máis dun centenar de páxinas, inclúe metas e obxectivos que apostan, entre outros retos, por diminuír a porcentaxe de mozas que se inician no consumo de tabaco e produtos relacionados. Así mesmo, incide en "desnormalizar o consumo de tabaco e produtos relacionados en espazos públicos e no ámbito privado". Tamén aposta por incrementar a porcentaxe de persoas exfumadoras e "promover estándares homoxéneos na intervención en tabaquismo nas comunidades autónomas". Outra das metas céntrase en "promover a modificación e o cumprimento da lei en espazos sen fume", así como "buscar alternativas ao cultivo do tabaco".

Potenciar a investigación sobre epidemiología, prevención e tratamento do tabaquismo; así como fomentar a investigación da relación entre o consumo de tabaco e outras condutas adictivas e sobre a pegada ecolóxica do tabaco e dos produtos relacionados, centran outros dos obxectivos fixados. A Unidade de Prevención e Control do Tabaquismo da Subdirección Xeral de Promoción e Prevención realizará a avaliación recollendo a información proporcionada polas comunidades e o resto de actores implicados, e elaborará o borrador do informe correspondente que será presentado nunha reunión de coordinación correspondente aos responsables de tabaquismo das autonomías para a súa consideración e aprobación. Do plan realizarase unha valoración integral ao finalizar o primeiro ano após a súa aplicación, en 2022, e unha valoración bienal nos períodos 2022-2023 e 2024-2025. Mentres, para o primeiro trimestre de 2026 está previsto que se elabore un informe final.