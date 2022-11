Santi Carro imparte unha clase maxistral

Rodeiro. A Asociación Emecla da parroquia rodeirense de Álceme ven de presentar este pasado domingo, día 13, un dos libros de Santiago Carro que ademais completou a xornada cunha actividade culinaria.

Santiago Carro é nutricionista e preparador físico, foi tricampeón galego de culturismo e subcampeón de España; dirixiu o centro “Champions Advanced Nutrition; foi colaborador da Real Academia de Medicina con varias conferencias sobre nutrición e tamén colaborou con EL CORREO dende fai máis de 10 anos superando os 400 artigos publicados. “Este é o seu segundo libro e estámoslle moi agradecidos por honrarnos ca súa colaboración ca nosa asociación”, resaltou ‘Emecla’.

Sobre o evento, ás cinco da tarde tivo lugar a presentación do libro Nutrición fisiológica. No taller dirixido polo autor, ensinou aos presentes a cociñar de forma saudable, así como a entender as propiedades dos alimentos, do punto de maduración das froitas, dos beneficios das especies, e outras cuestións. En concreto, centrouse nun tema do que e un auténtico experto, todo o relacionado cos almorzos antiinflamatorios, que tanto ben lle poden facer a quen os consume.ecg