Schütz e máis Savaux reciben a Insignia de Ouro que dá a USC

O Salón de Graos do Colexio de San Xerome acolleu este xoves a entrega da Insignia de Ouro da USC á profesora Rose-Noëlle Schütz e ao profesor Éric Savaux, expertos en Dereito Civil da Universidade de Poitiers. O reitor da USC, Antonio López, fíxolles entrega do máximo recoñecemento que a Universidade de Santiago de Compostela (USC) outorga a aquelas persoas que sobresaen dun xeito especial nos servizos prestados á institución, ben sexa pola súa continuidade e duración, ben sexa pola súa especial relevancia ou significación. O reitor puxo en valor a longa colaboración de Schütz e Savaux coa Universidade de Santiago a través de proxectos investigadores, intercambios docentes e publicacións, que contribuíron ao tecido de “vínculos e lazos que fan as universidades máis grandes e que, partindo de relacións persoais, por veces teñen a virtude de se converter en relacións institucionais que transcenden ás persoas que as crearon”.

No desenvolvemento desa frutífera relación, López quixo recoñecer tamén o traballo dos grupos e persoal investigador promotores da homenaxe, representados no acto pola catedrática Mª Paz García Rubio e o profesor titular Javier Lete Achirica.