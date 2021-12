Se avecina un añito enrevesado y de lo más ‘very pery’

Pues estamos bien. Ni me ha tocado la lotería, ni me gusta el very pery, el tono elegido por el Pantone Colour Institute para dominar el mundo en 2022 a golpe de brochazos que serían malva para mí, y que son azul con matiz rojo violáceo para ellos, quienes además aseguran que el color de marras representa la transformación del mundo físico y digital, que tiene mucha presencia y que muestra (yo flipo) una actitud alegre y animada, e incluso, que despierta una expresión imaginativa y la valentía de crear. Lo dice así sin más Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, que se queda más ancha que pancha con estas declaraciones, supongo, y a la que ya me gustaría a mí encontrarme de copas para pedirle que desarrolle como se merece este concepto, y de paso que me cuente entre sorbo y sorbo cómo demonios su Pantone 17-3938 ha acabado siendo bautizado como very pery.

Que mal que bien, lo del yellow iluminating del año pasado para el consabido amarillo iluminador aún puedo entenderlo un poco, pero lo de este nombre de marras que suena a sinónimo de cursilón para designar el malva de toda la vida se me escapa por completo. Y que alguien me explique esa manía que tienen los de Pantone de bautizar colores sin ton ni son, digo yo que jugando a despistar, para que no se sepa ni en qué gama cromática van. Porque a ver, aquí te plantan el spice rouste, el fruit dove o el cloud dancer y por mucho inglés que se haya estudiado, a saber a qué se refieren con el tono de una paloma de la fruta o hacia donde tira la nube bailarina. ¿O no?

El caso es que estamos a la vuelta de un nuevo año, sigo siendo pobre y el 2022 se presenta very pery.

MENOS MAL QUE TANXUGUEIRAS VAN CAMINO DE DARME UNA ALEGRÍA con su potente Terra, canción con la que participarán en el mes de enero en el Benidorm Fest buscando su hueco en Eurovisión. Que en el primer día de publicación, el tema de Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro hubiese superado las 500.000 escuchas en las plataformas digitales demuestra sin duda el súper talento de las tres pandereteiras, pero también una vez más el poder de la música para romper fronteras y prejuicios.

Lejos de ser una eurofan y confesando mi nulo desconocimiento para saber si tendrían o no posibilidades en Turín, lo cierto es que ya nadie les puede quitar el hito de ser las primeras en llevar una canción en gallego a una preselección, y vista la buena acogida que está teniendo su propuesta fuera de Galicia, con muchas posibilidades de salir airosas, pese a tener entre la competencia a artistas con mucho tirón como Rayden y Rigoberta Bandini (para mí, lo confieso, toda una sorpresa ver su interés en el festival, por cierto), y a otras que están de vuelta y media como Azúcar Moreno, intentando repetir el éxito de aquel Bandido trasnochado y festivalero.

Ciertamente, no tengo ni la más repajolera idea de qué es lo que ha llevado a ninguno de los tres primeros a apuntarse a la carrera eurovisiva, que a mí a priori y de seguro equivocada, me suena a un mero tinglado comercial, pero vaya por delante que me chifla la idea de que lo hagan, y en el caso de Tanxugueiras y en gallego, muchísimo más.

Seguro que la encantadora Lucía Pérez, estos días en pleno lanzamiento de su nuevo trabajo, Na miña pel, puede tirar de su experiencia y darles algún que otro consejito práctico para lidiar con todo eso que se les viene encima, mientras el trío de cantareiras sigue tirando de tradición y sonoridades urbanas para encandilar al personal y hacer que el mundo sea de lo más very pery.