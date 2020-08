“Se obliga a entender el arte, y hay que sentirlo”

Óliver Laxe viajará a Navarra esta semana para impartir en Estudios Melitón un curso en el que buscará crecer junto a sus alumnos con la convicción de que “la mejor manera de ser generoso con el espectador es siendo oscuro”, dice en una entrevista con Efe en la que afirma que “al espectador de hoy en día se le obliga a entender cuando el arte hay que sentirlo”.

Laxe (París, 1982) consiguió el reconocimiento de la crítica internacional con su última película, O que arde, que en enero último se hizo con dos premios Goya (mejor actriz revelación y mejor fotografía), además de estar nominada a mejor película.

Su presencia en Navarra tuvo que ser retrasada por el coronavirus, una pandemia que ha trastocado sus planes, aunque no sabría decir si para bien o para mal.

“Obviamente se van cayendo algunos trabajos, pero lo que saco es positivo porque me ha obligado a hacer cambios saludables en mis hábitos”, apunta al respecto.

Explica que “llevo años preparando mi vida en el campo y estoy trabajando en un centro de desarrollo rural y restaurando la casa de mis abuelos; por lo tanto, he estado disfrutando de estar cerca de la obra y con menos subidas y bajadas de aviones”.

Resalta que “han sido los meses más felices de mi vida y, aunque puede parecer insolidario, creo que un ejercicio de solidaridad me obliga a ser feliz y ayudar”.

La idea del centro de desarrollo rural nace con la intención de cuidar el valle donde nació su madre, para lo que está inmerso en varios proyectos de orientación agricultural y ganadera, y “estoy desbrozando el sitio intentando que no se queme”.

Una iniciativa que busca también” acercar a la población joven, frenar esta sangría que hay en lo rural, y cuenta con actividades culturales para la gente de aquí y un club de montaña”.

Respecto a sobre si el confinamiento le ha aportado inspiración, explica que “en realidad yo no he estado confinado porque vivo en una aldea en la que soy el único vecino; no necesitaba esta inspiración porque vivo en un espacio de belleza escandalosa. Es un sitio en el que te vacías y que te obliga a decirte a ti mismo: “Cállate y contempla”.

Sobre su trabajo profesional, indica que a la hora de rodar una película “hay una parte muy egocéntrica”, y también una voluntad de servicio clara y radical.