‘Secretos de familia’: El plan de Ceylin e Ilgaz para que Engin vaya a la cárcel

Madrid. En el nuevo capítulo de Secretos de familia (Antena 3, domingo, 22.00 horas) veremos cómo Engin podría librarse de entrar en prisión después de declarar que fue su padre el que mató a Inci y al no existir pruebas que le acusen. Además, no tiene antecedentes penales. Ceylin, muy enfadada y sorprendida con la decisión del juez, le dirá a Ilgaz que no pueden quedarse de brazos cruzados: ¡Tienen que hacer algo para demostrar que es culpable!

Ilgaz dando una nueva lección de su templanza, le pedirá a Ceylin que se relaje, que hay que esperar para saber cómo actuar y dar el golpe definitivo para meter al abogado entre rejas. Además, la pareja estará cada vez más cerca el uno del otro, aunque un contratiempo podría alejarlos definitivamente.

Por otro lado, Aylin se enfrentará con la amante de su marido y le exigirá que no vuelva a acercarse a Osman o si no se las tendrá que ver con ella. Y Gül descubrirá que Çinar no es el asesino de su hija Inci y se disculpará con él. ¿Aceptará su perdón?

El último capítulo de Secretos de familia ha dejado a los televidentes con ganas de más. Inci ha estado a punto de cometer una locura. Le ha confesado a Engin que sabe que él mató a Inci. El joven le dice que Inci se merecía morir y que lo único malo que ha hecho es enamorarse de ella. Entonces, Ceylin, fuera de sí, coge un cenicero dispuesta a matarlo, pero en el último momento...¡se arrepiente!

Ceylin se queda totalmente hundida tras enfrentarse a Engin con la intención de que pague por la muerte de Inci. Ilgaz ha conseguido detener a Engin y va a hablar con Ceylin para intentar consolarla. El fiscal le dice que la venganza no les lleva a ningún sitio y que si no ha acabado con él es porque en el fondo tiene un gran corazón. La joven, sin poder reprimir sus lágrimas, le agradece su apoyo con un emotivo abrazo.

Parece que a Yekta se le ha acabado el juego. Pars le llama para decirle que su hijo Engin es ahora el principal sospechoso. La últimas pruebas le señalan y además, Engin se lo confesó a Ceylin.