Segue o humor refrescante co ‘Land Rober Summertime’

A Televisión de Galicia comeza o mes de setembro con humor, o que cada xoves achega o espazo Land Rober Summertime, unha refrescante oferta coa que os amantes da comedia están a vivir este verán os mellores momentos e os sketchs máis hilarantes dun dos programas de máis éxito da canle pública.

Nesta ocasión, os espectadores asistirán a varios feitos inéditos, como son a corta do carballo milenario de Conxo e o peche de Instagram. No programa desta noite tamén se organizará un atraco ao Banco de España, ao estilo de La casa de papel, e Dosinda será protagonista dunha delirante colecta de cartos para a Alianza Atlántica.

Ademais, a edición desta semana contará con divertidos xogos como os Segredos secretos que Roberto Vilar compartirá co público e, en Os casquetes, a audiencia deber adiviñar, de entre tres persoas, cal non é galega polo seu xeito de cortar polbo.

Todo isto e moito máis, coa participación de Eva Iglesias, Miguel Canalejo, Víctor Fábregas e Roberto Vilar.

C. Tangana chegou a semana pasada a Vigo na súa xira por España, Sin cantar ni afinar. O concerto celebrouse no peirao de transatlánticos, que rexistrou un cheo total, como amosará o Festigaliando.

O espectáculo musical, que xa foi cualificado como o mellor de España, conta con decenas de músicos de instrumentos de vento, corda e percusión, que compoñen unha escena nunca antes vista.

No programa desta tarde, farase fincapé na repercusión que este evento tivo na cidade olívica e os espectadores coñecerán os gustos do artista a través dos seus seguidores.

Abrir a porta dun local de hostalería é comezar a tirar do gasto eléctrico. Co prezo da factura en niveis máximos, moitos negocios asumen que teñen que subir prezos se non queren pechar. O programa A revista abordará hoxe esta problemática, para o que se achegará en directo a un bar ourensán. Ademais, contará coa presenza no estudio do presidente de Facua Galicia, Víctor Muñoz, e do presidente da Asociación de Hostalería de Santiago de Compostela, Thor Rodríguez.

Por outro lado, formularalle aos espectadores unha difícil pregunta: somos racistas? Para isto, a presentadora do programa, Iria Soengas, intercambiará opinións con Paula Jorge, unha muller de 33 anos con raíces caboverdianas, que naceu e medrou en Burela, un municipio que aglutina habitantes de máis de 40 nacionalidades.

Ademais, recibirá a visita de Michael Chenlo, un dos influencers máis populares do país, que comparte o seu día a día en Instagram.

Liderado na franxa informativa do mediodía. A canle pública galega acadou o liderado na franxa informativa de 13.30 a 13.50 horas, a unha distancia de 2,1 puntos de cota de Antena 3.

Na franxa do mediodía destacaron as audiencias do Galicia Noticias, cun 22 %, ou do do Telexornal mediodía (18 %), que, xunto cos Deportes e O tempo, acadaron nese treito un total 224.000 espectadores. O liderado informativo da Galega non se circunscribiu ao mediodía, senón que se estendeu ao resto da xornada, xa que os informativos da TVG tiveron unha audiencia media superior ao seguinte competidor (Antena 3).

Este 30 de agosto, contou cunha cota media do 10,8 % no conxunto do día e do 12,8 % no prime time, unhas cifras notables se se ten en conta que tan só dúas canles conseguiron superar a cota do 10,5% no cómputo diario.