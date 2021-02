Segundo Premio de Oratoria Filomena Dato

convocatoria. Ata o 1 de xullo estará aberto o prazo de incrición para a segunda edición do Premio de Oratoria Filomena Dato. Está dirixido ao alumnado dos diferentes ciclos do Ensino e para centros públicos ou privados de Galicia e do exterior, coa intención de promover a expresividade e a expresión –poética, narrativa e discurso– do idioma galego e o feminismo, ademáis de render homenaxe á “poeta das Mariñas”, un dos escasos referentes da literatura feminina e feminista do século XIX e a segunda escritora, despois de Rosalía, que publicaría un libro en galego nese século. A incrición farase na direción de correo electrónico filomena.dato.muruais@gmail.com redacción