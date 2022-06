Seis espectáculos para esta segunda sesión de Galicia Escena PRO

Santiago Galicia Escena PRO, o mercado galego de artes escénicas promovido pola Xunta, desenvolverá este martes en Santiago a segunda das súas catro xornadas de actividade, con seis espectáculos en cartel e coa primeira mesa redonda sectorial, que porá o foco na relación entre as artes escénicas e a educación.

O programa completarase cunha nova quenda de presentacións rápidas tipo pitching, na que catro compañías darán a coñecer as súas propostas diante dos responsables de programacións culturais, de circuítos e festivais acreditados no evento.

Máis de 160 profesionais do sector reúnense ata o xoves en Santiago arredor deste evento profesional, baixo a organización compartida da Axencia Galega das Industrias Culturais e a asociación empresarial Escena Galega.

Retómase a presenza do público xeral, que poderá acceder á meirande parte dos espectáculos, previa retirada dos convites na sede do mercado, instalada desde este luns no Centro Obra Social Abanca, de 10.00 a 13.00 horas e de 16.30 a 19.00.

Este espazo, que centraliza a actividade de interrelación profesional e de negocio, acollerá ás 13.00 horas a primeira das dúas mesas redondas que se incorporan este ano á programación co obxectivo de que o mercado actúe tamén como foro de debate.

Baixo o título Artes escénicas e educación, reflexionarase sobre o papel que xoga o sector na educación emocional, o soporte pedagóxico que lle achega ao currículo educativo e a necesidade de recuperar, tras dous anos de pandemia, a normalidade das funcións para público escolar.

Laura Sarasola, de Caramuxo Teatro, moderará a sesión, na que estarán a vicepresidenta da Asociación Te Veo de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, Noelia Fernández; o director do Padroado de Cultura do Concello de Narón, Luciano M. Fernández; a directora artística da Feira Europea de Teatro para Niños y Niñas-Fetén de Xixón, Marián Osácar, e a directora do Festival elPetit-Festival Internacional d’Arts per a la primera infància de Cataluña, Eulàlia Ribera.

E haberá a segunda sesión de pitching para os 56 programadores inscritos. ecg