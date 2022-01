Seis novas conmemoracións no calendario do libro e da lectura

O Calendario do Libro e da Lectura de Galicia incorporará este exercicio seis novas conmemoracións, ampliando a unha trintena o número efemérides incluídas.

O obxectivo da Xunta de Galicia coa publicación deste documento é impulsar a realización de actividades arredor das principais datas vencelladas a este ámbito e facilitar a planificación anual das actividades culturais dentro da nosa comunidade.

Neste sentido, o secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, salienta que entre as novas datas recollidas no informe destacan os próximos días 21 de xullo e 21 de novembro, nos que se conmemorarán os centenarios dos nacementos da poeta Luz Pozo Garza e da actriz María Casares, respectivamente.

A este respecto, sinalou que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade está xa a preparar unha ampla oferta de actividades para celebrar estas dúas efemérides, así como a homenaxe prevista a Florencio Delgado Gurriarán, a quen a Real Academia Galega (RAG) dedica este ano o Día das Letras Galegas.

Así mesmo, o Goberno autonómico leva meses traballando nos actos conmemorativos do Día das Artes Galegas, promovido pola Real Academia Galega de Bela Artes (Ragba) e que este ano terá como o seu protagonista ao pintor José Otero Abeledo, o inesquecible Laxeiro.

As restantes catro novas citas no calendario serán o 3 de maio, Día da liberdade de prensa; o 21 de maio, Día da diversidade cultural; o 28 de setembro, Día do dereito de acceso universal á información, e o 24 de outubro, no que se conmemorará a semana da alfabetización mediática e informacional.

“A incorporación destas datas -segundo explica o representante do Goberno autonómico- dá boa conta do crecente papel das bibliotecas galegas como espazos nos que se accede a información en diferentes formatos e, moi especialmente, da súa implicación no achegamento da cidadanía aos medios de comunicación actuais”.

Numerosas actividades nas bibliotecas. As bibliotecas galegas xa conmemoraron o pasado día 11 o Día do usuario con diversas actividades e están a programar xa as relativas ao Día da ilustración, que se celebra o vindeiro 30 de xaneiro coincidindo co aniversario do nacemento de Castelao.

Xa no mes de febreiro será a quenda do Día da lingua materna (21 de febreiro) e do aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, que tras a recente investigación sobre a data concreta na que tivo lugar o nacemento da recoñecida autora, pasará a conmemorarse cada 23 de febreiro.

En marzo compartirán protagonismo o Día da narración oral o 20; o Día da poesía, o 21, e o Día do teatro, o 27.

No mes de abril, ademais do Día das Artes Galegas, os 2 e o 23 conmemóranse o Día do Libro Infantil e Xuvenil e o Día do Libro, respectivamente. Así mesmo, na xornada do 6 celebrarase o Día da Propiedade Intelectual.

Maio, ademais do das Letras Galegas, será o mes no que se celebrará o Día da Banda Deseñada (o 1), o da liberdade de prensa (o 3), o Día dos Museos (o 18) e o da diversidade cultural (o 21).

O día 9 de xuño recordarase a importancia dos arquivos coa celebración do seu día.

Pola súa parte, e ademais do centenario de Luz Pozo Garza, en xullo, terá lugar tamén o Día da Comprensión Lectora (o 26) .

Xa en setembro, celebrarase o 8 o Día da alfabetización, o 26 o Día Europeo das Linguas, o 28 o do dereito de acceso universal á información e o 30 o Día da Tradución.

O 15 de outubro será o Día das escritoras e o 24 do mesmo mes o Día das Bibliotecas, e aproveitarase nesas datas para a celebración da semana da alfabetización mediática e informacional.

Novembro estará, pola súa banda, cargado de actividades culturais coa celebración do denominado Mes da ciencia en galego nas bibliotecas de toda a comunidade; o día do lector, o 3, coincidindo co aniversario do nacemento de Xosé Neira Vilas, e o Día das librarías, o 12.

O mes completarase co centenario de María Casares, o 21. E pechará este calendario do libro e da lectura en toda Galicia o Día da Edición e o nacemento de Ánxel Casal o día 17 de decembro.