Seis secretos de las legumbres

Como era tradición familiar, una o dos veces por mes el autor se iba a comer a casa de su padre, el doctor Carro. El caso es que dicho vástago casi siempre demandaba el mismo menú: lentejas vegetales, dado que es un plato que un servidor –lo confieso- nunca ha tenido mucha paciencia para preparar en casa. En contrapartida, cuando mi progenitor se acercaba hasta mi domus con intención de ponerse el botamen, yo le solía hacer pizza casera ultrafina, crujientita, aprovechando que el pater familias trabajaba poco el género en el horno... así todos contentos.

Ustedes verán mi padre al principio solía hacer las lentejas al modo tradicional, echándoles su jamoncito y su costilla de cerdo para darles sustancia, pero como yo siempre acababa apartando dichos “despojos cárnicos” para papearme únicamente los botánicos vegetales, mi progenitor, tras observar dicho efecto obsesivo-compulsivo reiteradamente, hubo de preguntarme a que respondía tal comportamiento “separatista”... ¡porque yo incluso separaba el huevo cocido que coronaba el plato! (piénsese en alguien que desayune todos los días 4).

Muy fácil (hube de explicarme): las legumbres son el alimento más concentrado en nutrimentos que existe en la faz de la Tierra. Tienen hidratos a barrer (muchos de ellos oligosacáridos indigestibles para nuestras enzimas, como la puñetera tríada rafinosa-estaquiosa-verbascosa), fibra a cascoporrro (gran parte de ella también de naturaleza flatulenta); saponinas; fitosteroles; múltiples vitaminas y minerales y –ojo ahora- hasta un 25% de proteínas que, aún no siendo las más completas de todas las halladas en la naturaleza, sí son las más completas del mundo vegetal, al aportar muy diversos aminoácidos entre los que destacan la lisina y la treonina (aunque adolece de los azufrados metionina-cisteína).

Es decir que las legumbres, ya solitas de por sí, aportan mucha proteína y no se necesita andar añadiendo ninguna más; ya no tanto porque no se precise fisiológicamente, sino porque -ante todo- al no andar mezclando fuentes concentradas proteicas –en este caso proteínas de origen vegetal y animal- facilitamos mucho la digestión. Recordemos esta verdad incuestionable: todas las legumbres son harto complicadas digerir, como para andar haciendo mezcolanzas temerarias.

Curiosamente, desde que yo empezara mis estudios en estas disciplinas del buen yantar –y mucho antes también- los nutricionistas siempre recordaban que cosa buena es eso de andar mezclando en una misma comida arroz y lentejas para equilibrar el aporte de aminoácidos esenciales (que necesitamos incluir con la dieta): los cereales aportan los aminoácidos azufrados metionina-cisteína y las legumbres enriquecen el perfil con lisina y treonina... ¿genial, no? Así, con esta combinación ganadora (piénsese en el plato nacional de Brasil, la feijoada, con su arroz blanco y sus frijoles negros) se consigue equilibrar el aminograma (perfil de aminoácidos de una proteína) al aunar fuerzas entre una proteína y otra siendo el resultado otra proteína de mayor calidad nutricional. Y al ya, tener todos los aminoácidos presentes, el cuerpo no tiene limitación a la hora de formar sus propias proteínas.

Todo eso es cierto pero, ojo, en el caso hipotético de que estuviésemos hablando de una situación de escasez o limitación importante a la hora de comer: quiere ello decir que, ante la falta de recursos alimentarios y/o de diversidad en la dieta, y al no poder recibir nuestro organismo tooodos los aminoácidos que precisa para su crecimiento-reparación-mantenimiento, entonces sí, se haría necesario –faltaría más- el combinar ambas proteínas para equilibrar el perfil de aminoácidos esenciales. Lo digo porque la carencia de aminoácidos no aparece de sopetón, del día a la noche, si no más bien acontece tras un período más o menos largo de privación calórica-alimentaria, dado que el cuerpo echa mano de su recambio proteico (unos 300-400 gramos de proteína en movimiento, todos los días) para cubrir el cupo de aminoácidos que necesita.

Visto lo visto, en cualquier frijolada que se tercie como tal, el mayor problema digestivo no es el arroz (puesto que ni se trata de una fuente concentrada de proteínas ni es un producto animal) sino el cerdo, ¡atención que digo problema digestivo, que no nutritivo! La frijolada es técnicamente un plato contundente pero muy nutritivo. Lo digo bien alto para que los amantes de las frijoladas brasileñas o mexicanas no se me echen a la yugular por malinterpretar lo que trato de explicar paso a pasito (suave-suavecito)... ¿seguimos todos ahí? Vale.

Pero dejémonos de tanta cháchara, amigos míos, y prueben ustedes mis 6 métodos infalibles para evitar acabar con la barriga más hinchada que el globo de Betanzos, el día que toque darle a la cuchara:

Primera regla: Haga como los gremlins, coma las legumbres siempre al mediodía, ¡jamás por la noche! Las legumbres ya bajan despacio por el tubo digestivo, pero si encima te las jalas en el momento en el que tus tripas van más lentas (al ir acumulando inflamación conforme avanza la jornada), prepárate para bien airear las sábanas porque la acumulación de gases será dantesca. Legumbres siempre para comer, no para cenar.

Segunda regla: Las legumbres siempre preparadas de forma 100% vegetal (sin añadidos cárnicos). Damos por sentado que el contexto es el de una dieta variada y equilibrada, sin limitación de alimentos, ¿verdad? Pues eso. Al ser tan altas en proteína, no necesitan ningún enriquecimiento añadido. Y con 1 ó 2 veces que comamos legumbres a la semana, vamos que chutamos... estar todo el día comiendo legumbres puede llegar a colapsar los tiempos digestivos.

Tercera regla: Idealmente, se debería hacer un mini-ayuno el día anterior, saltándonos la cena. Cuando dejamos de comer durante unas horitas largas le dejamos un poco más de margen al estómago-intestino para que se desinflame; porque sí: cada vez que comemos nos inflamamos un poquito (a veces un muchito) y el mero hecho de dejar descansar un poco el estómago y de darle un respiro a nuestros intestinos facilitará que el aparato digestivo al completo reaparezca bien desinflamado y cargadito de enzimas al día siguiente -el de las lentejas, judías o garbanzos- ¡¡¡cosa que facilitará mogollón la digestión!!!

Cuarta regla: Nada de leche ni cereales en el desayuno de ese día, ¡¡¡ni se le ocurra!!! Porque muy posiblemente formen “cuajo” digestivo (o tapón) y acaben solapando los tiempos digestivos, fraguándose multitud de pedos atómicos en la barriga: prepárense para celebrar “la mascletá”, pero en casita.

Quinta regla: Coma despacio, masticando bien, insalivando bien... y si las legumbres van con arroz, ya ni le cuento: mastique hasta que cada bocado se haga papilla. Créame, aunque las legumbres sean vegetales, le hará falta todas las enzimas digestivas de las que disponga, ¡incluidas las amilasas de la saliva! Tanto el almidón del arroz como las fibras/polisacáridos de las legumbres necesitan grandes cantidades de amilasas para poder ser digeridas con eficacia, no hablemos ya de las celulasas, proteasas, etc.

Sexta regla: Plato único: y si quiere repetir, repita de lo mismo, ¡pero nunca de un plato distinto! Tomar de primero unos garbancitos con espinacas, y después tomarse un pollo con patatas generará un Apocalipsis digestivo... no digamos ya, de si le metemos postre (el acabose, vamos). Por supuesto, puede acompañar el plato de legumbres con un poco de pan de calidad (integral, masa madre, etc.) ¡para rebañar el plato! Es justo y necesario.

Y voilá: toda aquella persona que haya respetado su fisiología digestiva siguiendo todos los preceptos hoy ofrecidos, se abra zampado un plato enorrrme de legumbres ¡y su barriga estará más plana que una tabla de planchar! Garantizado, chavales.