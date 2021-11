Sentido común, o mellor no Black Friday para mercar con seguridade

As compras on-line seguen en aumento e con elas os ciberdelitos con ataques informáticos a diario a empresas e particulares. O Black Friday (Venres negro), que se celebra este venres 26 de novembro e o seu complemento cibernético, o Ciberluns (luns 29 de novembro), coñecido internacionalmente como Cyber Monday e dedicado ás compras por internet, estas ciberestafas incrementaranse se cabe aínda máis.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) explica que o e-commerce ou comercio electrónico é un sistema de compravenda de produtos e servizos que está cada vez máis de moda e suma adeptos día tras día.

Segundo o informe Sociedad Digital en España 2020-2021: El año en que todo cambió da Fundación Telefónica, Galicia rexistrou un forte incremento do uso das redes sociais, as videochamadas e o comercio electrónico.

En concreto, máis da metade dos galegos (58,7 %) compra xa por Internet, o que supón un incremento do 7,9 % respecto a 2019.

Nestes días de gran volume de compras on-line, unha das principais ciberameazas é o phishing, un tipo de estafa coa que os ciberdelincuentes rouban o nome de usuario e o contrasinal.

O CPEIG sinala que para levar a cabo esta ciberdelito, os atacantes envían un correo electrónico -que simula provir dunha marca ou tenda coñecida- no que se inclúe un enlace a un portal falso e solicitan os datos do usuario, cunha mensaxe similar á seguinte: Houbo un problema con seu pedido. Inicie sesión na súa conta e confirme os detalles do seu pago.

Para protexerse contra un ataque de phishing, en lugar de facer clic no enlace do correo electrónico, o CPEIG explica que o consumidor debe ir directamente ao sitio web da marca real e iniciar sesión aí. “O phishing é o punto de partida do 90 % de ciberataques que se producen actualmente” –engade Suárez–.

Segundo datos recentes da Delegación do Goberno en Galicia, existe constancia oficial de case 13.000 vítimas de ciberestafas cometidas entre xaneiro e setembro de 2021 en Galicia, o que supón un incremento do 51 % respecto a 2020, e representando xa estas estafas informáticas un de cada seis delitos cometidos en Galicia e que son a causa principal do aumento da taxa delitiva na comunidade.

Por todo, o Colexio propón para previr estes ciberdelitos:

Non abrir ningún enlace, descarga ou ficheiro procedente dun correo electrónico que presente calquera indicio ou patrón fóra do habitual.

Utilizar software de seguridade, ferramentas antivirus e antimalware e cortafogos persoais, etc.

Limitar a superficie de exposición ás ameazas, non só hai que implementar medidas de seguridade que protexan o acceso á información, senón que hai que determinar os servizos que son estritamente necesarios. Cifrar a información sensible.

Utilizar contrasinais adaptadas á funcionalidade, sendo conscientes de que a dobre autentificación xa é unha necesidade.

Facer un borrado seguro da información unha vez que esta xa non sexa necesaria ou se retire de uso do soporte en cuestión.

Realizar copias de seguridade periódicas, non existe outra alternativa en caso de infección de código malicioso tipo ransomware, perda de datos, avarías do hardware de almacenamento, borrado de información involuntaria por parte do usuario, etc.

Manter actualizadas as aplicacións e o sistema operativo é a mellor maneira de evitar dar facilidades á potencial ameaza e revisar regularmente a configuración de seguridade aplicada, os permisos das aplicacións e as opcións de seguridade.