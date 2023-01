“Ser conformista o resignarse es ser mediocre”

-Su lema es «vivir con entusiasmo». ¿Cuál es la receta?

-No existen recetas. Influyen muchísimas variables, las circunstancias que estás viviendo, tu genética... Pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para afrontar la vida con ilusión, optimismo y alegría. Ponerte metas, enfocarte en las cosas positivas, en lo que está en tus manos y cuidar las relaciones con las personas que más quieres son algunas.

-En uno de sus vídeos de Instagram dice que los pensamientos negativos no se pueden evitar, pero que muchas veces son una chorrada.

-Mi ámbito es la psicología positiva abarca cosas de sentido común. Los pensamientos negativos vienen, pero tienes que aprender a gestionarlos. Lo peligroso es pararse en ellos, entrar en bucle. Entonces viene el desánimo, luego la tristeza y de ahí se puede pasar a la depresión, que ya es una patología.

-¿Y cómo se gestionan?

-Detectándolos. Ahora está muy de moda el mindfulness o el yoga. Al final es ser consciente de lo que estás pensando para cambiar el pensamiento negativo. No darle vueltas y más vueltas. Existe el derecho al enfado, hay que desahogarse y muchas veces a lo grande, pero hay que aprender a pasar pantalla. Tu jefe es un mamón, de acuerdo, quizá tienes razón, pero no puedes estar todo el rato pensándolo, porque te va a amargar la vida. Nuestro principal recurso como personas es el ánimo.

-También dice que es importante diferenciar los verdaderos problemas de las circunstancias adversas.

-Dramas en la vida hay tres o cuatro, no hay más: el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad terrible, cuando alguien no tiene trabajo o un divorcio conflictivo. Tenemos derecho a perder la alegría, pero fuera de estos dramas hay que relativizar las cosas. ¿Te ha tocado una habitación interior en vez de una con vistas? Pues enfádate, pero no te amargues las vacaciones. El problema es que cuando no tenemos dramas, las circunstancias adversas las convertimos en dramas, según los psicólogos.

-¿Necesitamos tensión argumental en nuestras vidas?

-Totalmente. Muchas veces el entorno te arrastra, requiere entrenamiento saber diferenciar.

-¿Qué tenemos que aprender de la madre Teresa de Calcuta?

-Sus libros me han influido mucho. Su humanidad, el ser amable con los demás. Es una cosa que hace que tú te sientas mejor, todo el mundo se sienta mejor y encima es gratis, qué chollo, ¿no? Estamos en un momento que parece que si no hay vela, incienso y complicamos un poco las cosas, hay que descartarlas por simples. Yo recomiendo mucho el libro Los cinco beneficios de ser amable, de David R. Hamilton, que demuestra todo lo que nos ocurre biológicamente por ser amable. Hay un experimento que en el que te sacaban sangre después de pasarte 30 minutos acariciando a tu perro y había una diferencia espectacular.

-¿Qué sucede?

-Se dispara la serotonina, la oxitocina, las hormonas que nos hacen estar contentos, y se reduce el cortisol, la hormona del estrés.

-Un artículo de The Economist titulado «La Trampa del Perfeccionismo» decía: «La sociedad nos bombardea con instrucciones para ser más feliz, más rico y estar más en forma». ¿Qué hay de malo en ser un tipo corriente?

-Hay que tener mucha personalidad (risas). Vivimos en una sociedad que nos dice lo que hay que ser, qué hay que tener, cuál es el ideal físicamente, eso genera frustración y tensión en muchas personas. Yo no hubiera usado nunca esa palabra, pero me gusta: está bien ser corriente, normal, no dejarte influir en un capitalismo tan salvaje.

-O sea, vale con ser del montón si eres feliz.

-Efectivamente. Lo mejor es escucharte a ti mismo, vivir como quieres y hacer lo que quieres y ser feliz. Pero es difícil porque nadie vive aislado.

-También dice que la serenidad es aceptar la vida como es, no como nos gustaría.

-Sí, no aceptar lo que no nos gusta nos pone de mal humor, nos quita la alegría. En psicología positiva la palabra básica es ánimo, todo lo que sea perderlo va en nuestra contra. Aceptar las cosas como son no significa que hay que alegrarse de todo, está el derecho al enfado. Pero es infantil e inmaduro esperar que sea todo como uno quiere.

-En otras de sus charlas habla del experimento de la rana, en el que pones a la rana en una olla y vas subiendo la temperatura poco a poco hasta que se cuece sin enterarse. ¿Serenidad no equivale a conformismo?

-Ser conformista o resignarse es ser mediocre. En la vida al final hay cosas que están en tus manos y cosas que no lo están. Por lo que no está en mis manos tengo que perder poco tiempo y centrarme en lo que sí. Cuando me conformo y me resigno, es que no hago ni lo que está en mis manos.

-Además de la madre Teresa de Calcuta, le gusta Messi. ¿En qué le inspira?

-Yo soy muy del Barça y nos ha dado los mejores años, es el mejor de la historia. Me gusta lo que trasmite. Es una persona sencilla dentro de su posición, va con la novia de toda la vida, es familiar y no hace tanto ruido como otros jugadores.

-¿Qué consigna les daría a los lectores para este 2023?

-Una frase de la madre Teresa de Calculta: «Que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz». Creo que si todos nos la aplicásemos, nos iría mejor. Cuando voy a una ciudad como Barcelona, alucino, tú te sientas a dos centímetros de una persona y lo normal es no decir nada. Lo peor es que no nos sorprende.