Series de Warner Bros y DC, entre lo nuevo de HBO Max

Madrid. La plataforma HBO Max desembarca este 26 de octubre en España y algunas localizaciones europeas en una apuesta por las producciones locales aunando, por primera vez en una plataforma, las producciones de Warner Bros, HBO, HBO Max Originals, DC y Cartoon Network. Series como And Just like that, readaptación de Sexo en Nueva York o la esperada La casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, son algunos de los títulos que llegarán con la plataforma. También clásicos como El Resplandor, El Mago de Öz, La naranja mecánica, El señor de los anillos, Space Jam o la saga de Harry Potter estarán disponibles a partir del día 26.

Novedades como observar las producciones de Warner Bros cuarenta y cinco días tras su estreno en cines sin coste adicional, además de una oferta de contenidos más amplia entre las que se encuentran producciones de HBO, HBO Max Originals, Cartoon Network y DC conforman la propuesta de HBO Max en su llegada a algunos países europeos.

De la mano de Warner Bros llegarán además conocidas series como Friends, Bing Bang Theory o The OC o Gossip Girl, que convergen con los títulos de “DC Shows, como Batman vs Superman, Aquaman, Joker o La Liga de la Justicia de Cazk Snyder o bien Wonder Woman 1984.

HBO Max desgrana también sus contenidos en categorías como preescolar, adolescentes y preadolescentes y títulos para ver en familia que “se irán añadiendo de forma mensual”. Clásicos como Scooby Doo, Los Looney Toones, Tom y Jerry y otros más nuevos como World of Gumble hacen de la apuesta una plataforma destinada a todos los públicos donde “encontrar distintos tipos de entretenimiento”.

Cientos de horas de contenido se aglutinan en una misma propuesta, que responde también a nuevos objetivos como “ser intuitiva y fácil”, además de dar protagonismo a la personalización. “El perfil del usuario será customizable, y en el caso de los perfiles propios para niños podrán seleccionarse los contenidos deseados”.

Bajo el título Max Originals, la plataforma también ofrecerá entretenimiento de creadores europeos, entre los que se incluyen Kamikaze (Dinamarca), Todo lo otro Still Here (Polonia), reforzando “las producciones realizadas por artistas locales, algo que siempre ha definido la línea de HBO”, según ha indicado Larcher.

El toque español llega también a esta sección de la mano de Javier Cámara en Venga Juan, y también en la serie ¡García! creada por Sara Antuña y Carlos del Pando o Todo lo otro, protagonizada por el actor Miguel Bernardeau y dirigida por Abril Zamora. La plataforma mantendrá el precio en España de 8,99€ mensuales, y lanzará una nueva suscripción anual que ofrecerá doce meses por el precio de ocho, reduciendo el coste mensual a aproximadamente 5,99€ en España. Según asegura, también se lanzarán ofertas especiales de suscripción a la plataforma antes de que el servicio comience a funcionar el martes 26 de octubre.

Según ha avanzado en el vídeo el director internacional de la plataforma, Johannes Larcher, estas iniciativas responden al objetivo de la plataforma de posicionarse a nivel global, comenzando por “alcanzar hasta 190 países en el año 2026”, aseguran.