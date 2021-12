Sés, artista de alma cantareira e actitude punk, presenta en concerto o novo disco

Sempre clara e directa, a cantautora María Xosé Silvar, Sés, unha das grandes referentes do panorama musical galego, convida no seu último disco a “non instalarse no enfado” e a, como ben di o título, Liberar as arterias.

Unha mensaxe no que insistirá o próximo día 12 no seu concerto de presentación no Pazo da Ópera da Coruña, onde a cantante estará acompañada por varios artistas.

“Será un concerto moi chulo, con invitados moi especiais”, adianta Sés, explicando que “aínda que todos os que dou o son e eu trato de facelo sempre ben, este o será moito máis porque houbo que cancelalo varias veces, e das 1.400 entradas que había vendidas no primeiro, hai mil persoas que mantiveron as súas sempre, que nunca as devolveron, e quero agradecerllo e que sexa un concerto inesquecible”.

Na cita non faltarán algúns temas como Tempestades de sal ou Non son fada, ambos de su trabajo Readmirando a condición, y fijos en su repertorio habitual, que se sumarán ás cancións que inclúe este último disco, sétimo da súa traxectoria, co que di “quítome o mandilón de párvulos e empezo en Primeiro”.

“Sinto que dei un paso, que subín un nivel, e é a primeira vez que me pasa”, anque sen deixar de sentirse, di, “como unha novata”.

Un traballo “coidado, crú e directo”, no que Sés potencia a súa mensaxe e no que segue a evolucionar co seu particular son, e “no que a loita e a reacción fían un relato ateigado de verdade, aprendizaxe e empoderamento”, como din de él a crítica especializada.

A cantante lembra que “lanzamos o disco, fixen un par de concertos e chegou o confinamento, así que quedou aí estancado. Despois, unha vez que se empezou a abrir e púidose volver programar, fixemos algunhas actuacións nas que cantaba as cancións deste álbum. Foi unha pseudopresentación, por dicilo dalgunha forma, pero realmente ningún traballo da pandemia tivo unha presentación como tal”, algo que tratará de paliar un pouco nas últimas citas da xira, que finalizará en febreiro en Compostela, e nas que lles dará protagonismo aos temas de Liberar as arterias.

Sobre a crise sanitaria e a situación que provocou, Sés recoñece que “a pandemia non me afectou a nivel persoal, máis aló de sentirme aínda máis privilexiada e agradecida, porque foi terrible para moita xente, pero terrible de verdade, e non algunhas pallasadas que escoito, con persoas que agora vense obrigadas a recorrer ao Banco de A limentos para poder comer. A min marcoume para afianzarme aínda máis na loita das xustizas sociais”.

“Obviamente”, di, “tamén me xerou tristeza, ansiedade... pero eu sempre falei delas, porque non me creo á xente que di ser luz e que sempre está feliz. Creo que en xeral trouxo consigo que se lle perda o medo para falar de saúde mental, pero eu xa non tiña pudor en falar de iso”.

“E en canto ao confinamento, o meu traballo sempre require illamento, porque son moitísimas horas de edición de instrumentos que sempre fixen e pasei soa na miña casa. Ademais, vivo no rural e vivino con tranquilidade, dunha forma moi natural e cotiá”, explica Sés, quen recoñece que haberá que esperar para ver que vida teñen as cancións deste último disco.

“Haberá que ver como se familiarizan con el co tempo”, di, recoñecendo que “son os máis novos os que máis se moven no mundo dixital”, e que haberá que esperar a ver que pegada deixan.

Mentres, la artista “con alma de cantareira e actitude punk”, atópase metida na gravación do seu próximo traballo, que sairá o próximo ano á rúa, aínda que sen data prevista. “Cada un é diferente porque cando os fas xa sabes un pouco máis. Son sonoridades dispares e é un álbum con máis identidade”, afirma Sés, que asegura non ten xénero musical, soa a min, e iso é ao que aspiro”.

Ao mirar cara atrás, esta cantautora carismática e de valente discurso conta que “a miña carreira é como unha nena que vai á escola. Síntome moi novata desde que empecei fai dez anos, moi igual, coa mesma esencia e sendo a mesma muller, pero ao mesmo tempo moi diferente. Conservo o idealismo, pero vin cousas feas no mundo no que traballo, cousas do gremio, que non da música, que sempre é marabillosa. Eu sigo sendo a mesma”.

VALENTE. “Canto á humanidade porque a amo, apaixóname e a odio ás veces; canto para que haxa solidariedade, canto contra o individualismo, canto pola pertinencia de poñer a empatía como verdadeiro medicamento...”, engade Sés, coñecida polo seu defensa da cultura, a diversidade e os dereitos dos pobos, e que rexeita “a hipocrisía e a covardía” que hai no seu gremio.

“Todos citan a Jara, pero aquí ninguén se molla”, di. “Creo que se autoconvenceron de que eran valentes, pero son covardes e condescendentes co poder”.

Ao falar de discos que lle marcaron, Sés cita títulos de Janis Joplin, Joan Baez ou Nana Mouskouri. “Escoitei moitísimo Liberdade co meu avó cando era pequena e encantábame, e ségueme parecendo marabilloso. A música que escoitas na infancia sempre queda, e a min gústame non ter complexos, porque o que escoitas ou o que che pos para vestir non che define”.