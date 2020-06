“Si hay síntomas como una úlcera en la boca que no cura en 15 días, sangrado o dolor... debe acudir a su médico”

La covid-19 ha obligado a que todos los esfuerzos médicos se centrasen en combatirla. Y eso seguro que ha tenido consecuencias para diferentes servicios. En su caso, como jefe de servicio de Cirugía Maxilofacial del CHUS, ¿qué efectos colaterales está viviendo y cómo puede afectar esto a la salud de sus pacientes?

Estamos viviendo efectos colaterales emergentes relacionados con la pandemia que estamos sufriendo, que no tiene nada que ver con la infección covid-19. Uno positivo quizá sea la reducción de traumatismos faciales como consecuencia del confinamiento. Se redujeron los desplazamientos utilizando medios mecánicos y las personas mayores no salían de casa y se caían menos.

Sin embargo, el efecto colateral que más me preocupa es que desde el día de publicación del decreto de estado de alarma el 16 de marzo, va a hacer casi tres meses, sólo hemos visto un paciente con cáncer de la cavidad oral de nuestra área sanitaria y esto ha sido recientemente. Habitualmente diagnosticamos uno o dos cánceres de este tipo semanalmente. Sospechamos que hay un número importante de individuos con cáncer de la boca que por algún motivo no acceden al sistema sanitario, posiblemente por miedo al contagio por el coronavirus. Este tipo de cáncer duplica su tamaño cada mes que pasa.

Desgraciadamente muchos de ellos cuando lleguen a nuestras manos van a estar en estadios avanzados complicando su tratamiento y reduciendo considerablemente su supervivencia (la mortalidad de los pacientes con carcinomas de la mucosa oral en estadios avanzados tienen una mortalidad del 50 % a los dos años).

Es importante transmitir a la población que si tiene síntomas como una úlcera en la boca que no cura en 15 días, sangrado por la boca, dolor, o la aparición de un bulto en la boca o en el cuello debe acudir a su médico de familia o a su dentista. Más aún si tienen factores de riesgo como consumo de tabaco y alcohol. Desde atención primaria tienen recursos para remitirnos a cualquier paciente con sospecha de tener cáncer por una vía rápida y en pocos días los podemos ver en el hospital. Quiero insistir en el papel de los dentistas, pues son los que más bocas ven diariamente en todo el mundo y tienen experiencia en el diagnóstico clínico de lesiones que pueden ser cáncer.

La cirugía maxilofacial en el sector público prácticamente se paralizó durante dos meses. Se redujo la actividad a un 5 o 10 %. ¿Cree, doctor, que se hizo lo correcto?

Yo creo que en Galicia se ha actuado correctamente ante la pandemia covid-19. El objetivo inicial era evitar el colapso del sistema sanitario y es evidente que con el confinamiento y el control de los focos de contagio se ha cumplido. Había que reservar todos los recursos sanitarios ante la posibilidad del colapso del sistema sanitario. Estábamos viendo lo que ocurría en China, en Italia y en nuestro propio país, en Madrid.

Afortunadamente, las medidas de confinamiento se aplicaron en Galicia con tiempo suficiente y el sistema sanitario pudo atender a todos los enfermos covid-19 sin colapsarse.

Hasta el momento los pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 no presentan lesiones que precisen cuidados de cirugía maxilofacial.

Nuestra actividad se redujo a un 5 %-10 % de la actividad que desarrollamos habitualmente. La orden que recibimos fue atender sólo urgencias y pacientes oncológicos. En los momentos más crudos de esta crisis, se decidió que los facultativos que no tuviesen asignada ninguna actividad un determinado día se quedasen confinados en su domicilio pendientes de poder ser requeridos para acudir a su puesto de trabajo. Sabíamos que el hospital era un lugar de riesgo de contagio y había que evitar a toda costa que enfermase el personal sanitario.

En el momento actual, la información que nos muestran las autoridades sanitarias en Galicia indica el control de la epidemia, aunque debemos seguir en guardia para evitar que se reavive. Pero ello nos permite reanudar la actividad aunque con muchas precauciones. Se reanuda la actividad quirúrgica paulatinamente.

También se reanuda la actividad en las consultas evitando la concentración innecesaria de pacientes en las salas de espera e intentamos solucionar los problemas de nuestros pacientes telefónicamente siempre que sea posible.

Esto, además, implica un parón en los procesos de recuperación y provoca que las personas en tratamiento por un cáncer están necesitando más apoyo psicológico.

Los hospitales han sido un foco de contagio por covid-19, como lo evidencia el gran número de profesionales sanitarios que se han diagnosticado con esta enfermedad. Pero hay que analizar esto adecuadamente. Por una parte los hospitales han sido centros de tratamiento de un gran número de pacientes infectados que se han aislado en el momento que han sido identificados. Tanto el personal sanitario como acompañantes, etc., han estado expuestos con estos pacientes a una enfermedad altamente contagiosa. Yo creo que en el momento actual esto está controlado con las medidas que se toman ante cualquier caso sospechoso que aparece en el hospital tanto en pacientes como en personal sanitario. Y reflejo de esto es el bajo número de pacientes ingresados en este momento por covid-19, concretamente en el Hospital Clínico de Santiago.

Por otro lado está la masificación de personas (pacientes y acompañantes) en determinadas zonas del hospital, como son las salas de espera de las consultas, que en ocasiones parecían más una discoteca que la sala de espera de un hospital. Esto también pudo ser una fuente de contagio. Pero yo creo que esto se acabó. Tenemos que cambiar en la forma de trabajar para evitar estas aglomeraciones y este es un objetivo que nos marca la dirección de nuestro hospital: cumplir con el horario de las citas de las consultas, distribuir las citas de forma que los pacientes no tengan que esperar en las salas de espera, pedir a los pacientes que no vengan con acompañantes siempre que sea posible e implantar la e-consulta y la consulta telefónica para evitar la consulta presencial también siempre que sea posible.

En relación con esto, mi experiencia con la consulta telefónica es excelente, evitando una número importante de consultas presenciales innecesarias.

¿Pasará la psicosis colectiva?

La psicosis colectiva pienso que se pasará pronto, en cuanto desaparezca la pandemia. La prueba está que nadie recordaba la pandemia de la gripe española de 1918. Pienso que si la del covid-19 nos deja en paz en unos meses, pronto la gente se va a olvidar de ella.

¿Piensa que si estuviéramos preparados para una pandemia la situación no se hubiera complicado tanto?

Es evidente que si hubiésemos estado preparados para una pandemia, la situación no se hubiese complicado tanto. Pero, cómo se puede estar preparado ante la posibilidad de un evento que aparece cada 100, 50 o 20 años? Cuando estudié Medicina hace más de 35 años ni siquiera me hablaron de estos temas, pues la última pandemia había sido hacía tanto tiempo que no lo tenían en cuenta. Por poner un símil, ¿sería lógico mantener en España un ejército muy potente ante la posibilidad de que nos invadiesen los franceses porque en 1808 nos invadió Napoleón?

¿Diría que ahora estamos ante un problema emergente de salud pública por lo que se le viene encima al sistema a causa del covid-19?

Los problemas emergentes colaterales a esta pandemia generalmente son inesperados. Son problemas que aparecen y que solo podremos explicar a posteriori. Espero que sean los menos posibles.

Creo que gracias a los medios de comunicación que disfrutamos actualmente vamos a aprender muchas lecciones de esta pandemia que van a quedar registradas para que no se nos olviden ni a nosotros y a generaciones futuras, y creo que estas lecciones van a ser la mejor forma de estar preparados para el futuro.