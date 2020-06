“Si volvemos a sufrir una crisis similar, el escenario de ‘recaída’ es más que probable”

María Bastida es profesora del departamento de Organización de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas de Santiago de Compostela. En su faceta investigadora se ha centrado en el ámbito de gestión de los recursos humanos en las organizaciones, y más concretamente en el papel de las mujeres en contexto de internacionalización. Más recientemente combina esa investigación con el estudio de la Economía Social, con perspectiva de género.

En los últimos meses colaboró en dos estudios del impacto del coronavirus en el turismo y la cultura, y en la comisión de expertos para la recuperación del Camino de Santiago.

Si algo ha quedado claro durante esta crisis económica, generada por el coronavirus, ha sido la incertidumbre que se ha creado en torno a los indicadores clave (PIB, inflación, paro). ¿A qué niveles nos encontramos en el día de hoy?

Los datos que conocemos no son positivos, como es obvio. Lo que sabemos a día de hoy es que el PIB ha descendido abruptamente en el segundo trimestre del año, al tiempo que la tasa de paro progresa en su escalada. La previsión para el conjunto de 2020 no es alentadora, una caída superior al 10 % del PIB y una tasa de paro en torno al 20 %. Tampoco podemos olvidar, en este panorama negativo, a los miles de personas trabajadoras que están en situación de ERTE y que, por tanto, no tienen una situación menos pesimista. No es un buen panorama.

¿Qué puede decirnos de los ERTES a día de hoy?

Ojalá pudiese decir algo inequívocamente cierto. Tenemos pocos datos oficiales, y desde luego menos aún de los ERTES que han sido abonados. La burocracia y la rigidez, y las disfunciones que esto suponen, es otra de las grandes lecciones que debemos aprender. El problema es que, si de lo que se está hablando, es de familias y de cómo llegar a fin de mes, el tiempo para aprender pasó.

Se habla de salida en ‘V’ o salida en ‘U’. ¿Veremos una recuperación rápida de esta crisis o al contrario tardaremos tiempo en recuperarnos?

Las previsiones son complejas, porque hay tantos factores con capacidad de influencia que cualquier pequeño cambio puede desbaratarlas. En mi opinión, el momento en que se está produciendo la desescalada y la rapidez con la que estamos asumiendo la nueva normalidad sugieren una recuperación más rápida de la que inicialmente cabría esperar. No obstante, para ello deben darse al menos dos circunstancias: primera, que el Gobierno no penalice al empresariado con lastres que impidan un despegue rápido. Segunda, la propia responsabilidad. Precisamente ese factor que antes destaqué, la rapidez, puede convertirse en un gran riesgo: si volvemos a sufrir una crisis similar, el escenario de “recaída” o W es más que probable y muy poco deseable.

Entrando un poco más en terreno. ¿Qué papel debe cumplir el Estado?

En línea de lo que dije anteriormente, el Estado debe ser un facilitador. Por formación y convicción tengo pocas simpatías por las políticas intervencionistas, de manera que pienso que el Estado tiene que limitarse a sentar las bases para que la Economía pueda funcionar y fortalecerse. El Gobierno no puede, insisto, lastrar el despegue de las empresas. Como no puede olvidar que no hay trabajo sin empresas, por mucho que queden en un lugar secundario cuando lo urgente es sostener familias en desempleo. Finalmente, tampoco puede olvidar que los consensos son básicos cuando lo que está en juego es algo tan básico como el sistema económico y empresarial. Consensos con fuerzas políticas, consensos con agentes sociales.

¿Cómo se sitúa Galicia con respecto al resto de comunidades del país?

Galicia puede desplegar ahora potencialidades que no estaban suficientemente reveladas. Tenemos una inmensa riqueza en el sector primario, que ha probado su trascendencia en estos momentos. Tenemos ideas, fortaleza, y potencial de trabajo. Nuestras características sociodemográficas nos sitúan en una situación privilegiada de cara a sentar las bases de un nuevo escenario de turismo sostenible, natural y no masificado. Y, además, tenemos a las puertas el Xacobeo. Un evento que, debidamente redimensionado y dirigido, puede y debe constituir un plus de oportunidad que ya quisieran para sí otras comunidades autónomas.

¿Cuál es la situación de los consumidores?

Creo que es una situación compleja y bivalente. Por un lado, tenemos ansias de salir a la calle, festejar, celebrar, y vivir todas aquellas experiencias que nos han sido arrebatadas en los últimos meses. Por otra, hay bastante probabilidad de que nuestro poder adquisitivo se vea mermado por la situación económica y laboral. Finalmente, cabe esperar ciertas restricciones en la demanda, porque no tenemos claro cuál va a ser el recorrido futuro de la situación actual –tanto en términos económicos como sanitarios–. En estas condiciones es normal disminuir la propensión al consumo. Necesitamos claridad y confianza.

Los sectores peor parados de la crisis. Muchos hablan de una dependencia considerable del turismo...

A mí siempre me ha sorprendido que la tercerización de la economía se considere un índice de desarrollo y, al mismo tiempo, se nos hinche la boca atacando ese mismo indicador. Nuestro turismo es una de nuestras fuentes de riqueza, y lo que tenemos que hacer es mejorarlo, cuidarlo y potenciarlo, para hacer una ventaja competitiva sostenible. Otra cosa es que tenga fallos y problemas estructurales que deben ser corregidos, pero sería absurdo ignorar su potencialidad. Y en cuanto a la dependencia, ésta nunca es buena. Pero la clave es diversificar sobre pilares de idéntica fortaleza: no olvidemos que quien mucho abarca, poco aprieta.

Y al contrario; ¿qué sectores han sobrevivido con creces?

Los más vinculados con la actividad primaria. Lo increíble es que tenga que haber pasado algo tan terrible para que nos demos cuenta. Y no quiero olvidarme de otros sectores, que se han mantenido a costa de mucho sacrificio, esfuerzo, horas de trabajo y recursos propios de sus propios trabajadores. Espero que en algún momento se les reconozca.

¿Hasta dónde pueden llegar las cifras de paro?

Si atendemos, otra vez, a las previsiones, estaríamos hablando de en torno a un 20%. En otras palabras, perderíamos todo lo recuperado en los últimos años. Por eso es tan importante, y vuelvo al argumento anterior, que el Gobierno no entorpezca ni mine las posibilidades de recuperación. Es bastante obvio que en momentos como este flaco favor se hace introduciendo cambios, y la mera intención de incorporar rigideces al mercado laboral es una torpeza. Dejar un escrito firmado anticipando cambios en el mercado laboral, mayor torpeza si cabe. Un escrito no revocado, por cierto. ¿Qué seguridad jurídica pueden tener los empleadores? ¿Vamos de verdad a sustituir el diálogo social por acuerdos tacticistas entre fuerzas políticas? Si tiene que llegar, llegará, pero no puede ser más inoportuno. De nuevo, transparencia y confianza.

¿Qué diferencia esta crisis de la sufrida en 2008?

Son tan diferentes, en causas, orígenes y diagnóstico, que el reto es encontrar similitudes, no diferencias. Como tantas otras veces, se iguala en la base: las consecuencias devastadoras para tantas y tantas familias, y la necesidad de dar respuestas urgentes sobre una base planificada.

Ante una prevista segunda oleada del virus en otoño, ¿cree que la economía estaría preparada para ello?

Espero que no se produzca y, si lo hace, que sea menos agresiva. Entender que la actitud correcta es la proactiva, sentar las bases de solución de un problema antes de que se produzca, es muy complicado. Cambiar nuestra cultura y actitudes de un día para otro, también. De todas formas, crisis como esta suponen cierta dosis de “catarsis” que invita a la reflexión, y la acción. Supongo que todos hemos tomado nota de la fragilidad de nuestra cotidianeidad, de lo fácilmente que todo puede desaparecer de un día para otro. Pero de ahí a estar preparados... quizá deberíamos empezar con pequeños cambios. Por ejemplo, repensar nuestras prácticas de producción con aprovisionamientos cero, o la dependencia extrema de mercados exteriores. Y, desde luego, el teletrabajo. Los excesos de la situación que hemos pasado no pueden repetirse, menos aun cuando en esto sí es fácil tener cierta preparación.

Comienzan los trámites del ingreso mínimo vital. ¿Tras lo vivido habrá más gente que lo solicite?

Pues depende, entre otras cosas, de la duración y estabilidad de esta etapa de recuperación. Ojalá no tuviese que haber muchas solicitudes más. No obstante, queda recorrido. Hace falta una regulación seria, no podemos olvidar que en muchas comunidades autónomas –la nuestra, sin ir más lejos- había mecanismos semejantes, por lo que también cabe valorar si procede el efecto sustitución. Por el momento, poco sabemos, pero parecería sensato primero abonar los ERTES, ir cubriendo etapas razonablemente. Y, desde luego, aligerar y simplificar la tramitación. No estaría de más pensar que hay muchas familias que han visto en este ingreso un halo de esperanza. No merecen ser defraudadas.