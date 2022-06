Silvia Fominaya, esta noite no ‘Land Rober Tunai Show’

Land Rober Tunai Show recibe este xoves o actor galego Chechu Salgado. Cun Goya baixo o brazo, chega para pintar a mona nunha noite en que o programa da Televisión de Galicia contará tamén coa presenza da modelo e presentadora Silvia Fominaya. Os espectadores veranos en plena acción nunha nova entrega dos Piosos, que desta volta visitan EuroDisney.

O espazo presentado por Roberto Vilar tamén recibirá os pequenos humoristas, que esta vez van participar nun sketch. Por se fose pouco, volven as palabras máis divertidas e rebuscadas no Que me estás contando?.

Primeira entrevista televisada do presidente Rueda. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, será entrevistado este xoves na Televisión de Galicia. A partir das 21.15 horas, despois do Telexornal serán, o redactor xefe dos informativos da canle pública, Marcos Sueiro, preguntará ao xefe do Executivo galego por asuntos clave da actualidade como a sanidade, o ensino, os servizos públicos e as infraestruturas.

Trátase da primeira entrevista televisiva que concede Alfonso Rueda desde que tomou posesión o pasado 14 de maio como presidente da Xunta de Galicia. Será en Televisión de Galicia onde responda polas primeiras decisións do seu goberno sobre os asuntos que máis interesan.

A entrevista emitirase a través da primeira canle da TVG. A partir dese momento, os espectadores poderán seguila de forma íntegra, e a calquera hora que desexen, a través da web G24.gal e a canle de YouTube. Ademais, a G2 (22.30 horas) ofrecerá a entrevista con interpretación de signos (LSE) para as persoas xordas de Galicia.

Por outra parte, o maga-zine A revista conectará

en Silleda con dous peregrinos moi populares na Internet: o ilustrador Óscar Alonso e Opheliè Schaffar, bloguera, fotógrafa e creadora de contidos francesa, que están promovendo o Camiño fóra da nosa comuni-

dade autónoma.

Por outra parte, a presentadora Loly Gómez conversará con Darío Ledesma de Castro, autor de Nino Bravo: voz y corazón, biografía oficial sobre o artista valenciano, que acaba de publicarse coincidindo co 49 aniversario da súa morte. Para falar deste tema tamén contará coa colaboración de Moncho Lemos, como experto en música.

Contra a violencia de xénero. Coa compaña no estudio de Marta Rodríguez, presidenta de Si, hai saída, asociación contra a violencia de xénero en Lugo; Rosa Fontaíña, coordinadora e voceira da asociación Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, e da xornalista Inma Morandeira, alertarase sobre o incremento de denuncias e a tolerancia que existe entre a xente nova respecto á violencia de xénero.

Amais, o espazo contactará con Mercedes Nodar, mestra de Polo rego, que lles ofrecerá aos espectadores novos consellos e trucos para o coidado das súas hortas.

O programa da G2 Zigzag recibe hoxe no estudio a Quique Peón, director artístico do serán tradicional que terá lugar esta fin de semana na Cidade da Cultura.

O Serán’03, o III Encontro Galego de Cultura Popular, encherá o Gaiás de baile e música cunhas protagonistas de excepción: as pandeireteiras. Serán tres xornadas cun intenso programa de concertos, espectáculos, festivais ou masterclass profesionais.