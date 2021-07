Sociedad vigilada

hace unos días salía publicada una noticia sobre la utilización de drones por parte de la policía para tratar de descubrir reuniones de jóvenes que no cumplen con la legalidad vigente. Además de las ya incontables cámaras instaladas en nuestras calles, y de la ya conocida policía de balcón que ha aflorado durante la pandemia, ahora los ciudadanos también podrán ser grabados por objetos voladores con el fin de garantizar la seguridad social. La juventud, el grupo más criticado y señalado durante los últimos meses, se ha tenido que acostumbrar a vivir en la sociedad de la vigilancia, donde todas y cada una de sus acciones serán observadas y evaluadas.

Las redes sociales y la democratización de la tecnología dieron el primer impulso hace ya unos años a esta sociedad de la vigilancia. La distinción entre la esfera pública y privada de la persona iba quedando cada vez más difuminada cuando, de manera consciente y voluntaria, decidimos fotografiar, grabar y publicar momentos de nuestra intimidad a cambio de notoriedad y reconocimiento social. El siguiente escalón fue la difusión de imágenes de personas ajenas a nosotros con la finalidad de señalar comportamientos que se interpretan como inadecuados. Nos convertimos en jueces callejeros, creyéndonos en posesión de una moral superior que nos permitía arremeter contra aquellos cuyos actos, a nuestro juicio, no eran los correctos.

Si bien es cierto que la policía no es un juez parcial y que trabaja por el bien de todos, no deja de sorprender que, una vez más, el foco esté en los jóvenes. Han pasado ya un par de semanas desde la retención de decenas de estudiantes en hoteles de Mallorca contra su voluntad.

Por supuesto, un confinamiento bastante entretenido, con amigos y en un hotel, pero ¿se habría permitido hacer lo mismo con personas de más edad? Independientemente de la falta de responsabilidad que hayan podido tener sus acciones, la sociedad en su conjunto se dedicó durante varios días a fotografiar, burlarse, criticar, señalar y poner en el centro del debate público a todos los confinados. Realmente lo que ellos pedían no era algo descabellado: no ser retenidos contra su voluntad y poder pasar el confinamiento en su casa.

Lo que parece haber pasado es que se ha dado por supuesto que los jóvenes debían sacrificarse más durante estos meses, algo coherente y que en su mayoría han aceptado, pero que algunos también han interpretado como la posibilidad de quitarles la libertad y la privacidad sin tener que dar demasiadas justificaciones. La clave de una sociedad avanzada es tratar a los individuos como seres libres: una libertad entendida como capacidad de voluntad y juicio. Es decir, la capacidad no solo de decidir, sino también de decidir correctamente, juzgar, valorar y ordenarnos a fines. Somos seres racionales que podemos dirigir nuestras acciones hacia el Bien. También lo son los jóvenes, que están sufriendo una enorme ruptura de confianza intergeneracional y sometiéndose a una vigilancia y escrutinio constante.

La prohibición de derechos fundamentales como la libertad de reunión, de circulación y, en algunos casos, de trabajo, puso de manifiesto la infantilización de los individuos por parte de los gobernantes. No los consideraron capaces de actuar con responsabilidad, no creyeron que pudiesen distinguir qué se podía y qué no se debía hacer en la situación que vivimos.

Esa restricción a la libertad se basó en la protección de la salud y la protección de la economía. Una tesis en la línea de Stuart Mill, que a pesar de ser uno de los mayores defensores de la libertad individual por encima de la del estado, también defendió la necesidad de controlar aquellas acciones que pudiesen tener una repercusión negativa sobre los demás a fin de protegerlos.

La reciente sentencia sobre la inconstitucionalidad del confinamiento vuelve a poner en primer plano hasta cuándo deben seguir las restricciones y si deben estar focalizadas en un solo grupo poblacional.