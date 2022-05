SonDeSeu estrea en Vigo a súa xira de 20 aniversario

Música. A Orquestra Folk de Galicia SonDeSeu festexará os seus vinte anos en activo cunha serie de concertos en formato acústico sen amplificaciónque se celebrarán en Vigo, Lugo, A Coruña e Santiago de Compostela. Así foi anunciado este martes nunha rolda de prensa na cidade olívica que contou coa presenza de Abel Caballero, alcalde de Vigo, Rodrigo Romaní, director de SonDeSeu, e Xaquín Xesteira, mestre da sección de percusión. Esta celebración dun dos proxectos musicais máis senlleiros do país é posible grazas á colaboración dos concellos das cidades que acollerán a xira.

Na súa intervención o alcalde de Vigo, Abel Caballero, felicitou a SonDeSeu no nome da cidadanía “por este traballo tan excepcional, de música de magnífica calidade”, á vez que definiu a cidade como “unha gran fábrica de música”. Pola súa banda, Rodrigo Romaní puxo en valor a traxectoria dun “proxecto pioneiro en Galicia que é tamén un referente para outras orquestras folk en Europa”. Finalmente, e en relación ao concerto inaugural que abrirá esta xira, Xaquín Xesteira subliñou as singularidades acústicas do evento e lembrou que será “unha oportunidade única para repasar os mellores éxitos de SonDeSeu como non soaron nunca antes”. O primeiro dos concertos previstos vaise celebrar en Vigo, sede de SonDeSeu, o vindeiro sábado 12 de maio no Teatro Afundación. As entradas están á venda en www.ataquilla.com. ECG