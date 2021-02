Súmase Instagram á nova edición do certame Lingua de Namorar

Lingua de Namorar, o certame de declaracións de amor en galego na rede dirixido á mocidade que a Xunta de Galicia convoca cada febreiro, por medio das consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Política Social, chega á súa décima edición con novidades importantes.

Baixo o lema #NamorarEnPandemia, incorpora unha nova categoría de premio exclusiva de Instagram (IG), ampliando así o seu alcance a unha das redes sociais máis empregadas pola xente nova.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, mantiveron onte ao mediodía unha videorreunión con Esther Estévez, coñecida presentadora do espazo #DígochoEu da CRTVG, con motivo da nova convocatoria de Lingua de Namorar, no que poden participar mozos e mozas de entre 14 e 35 anos.

“É importante visibilizar e dinamizar as iniciativas de promoción do uso do galego nos espazos nos que se move a mocidade, adaptalas a eles, incentivar a súa participación”, sinalou o secretario xeral Valentín García.

Pola súa banda, a directora xeral destacou que a mocidade ten unha oportunidade única para amosar nesta nova edición o seu espírito creativo á vez que fai uso das súas habilidades coas novas tecnoloxías. Dúas calidades que, puntualizou, sabe unir á perfección a presentadora Esther Estévez a través do popular cancelo e mediante os seus vídeos en plataformas como Instagram ou TikTok.

O prazo de participación no concurso está aberto desde onte e ata o vindeiro 12 de marzo para que a xente nova poida enviar os seus textos e concorrer aos premios (tres bicicletas eléctricas, dúas tabletas e dúas cámaras deportivas). Non deben superar os 350 caracteres no caso das dúas categorías habituais, na que se ditaminan seis premios, nin os 200 caracteres no caso da terceira nova categoría exclusiva de IG, que inclúe un único galardón. Toda a información e bases poden consultarse aquí.

#NamorarEnPandemia. Xa está aquí o mes de #Namorar e, aínda que o mundo está confinado e vivimos circunstancias excepcionais que nos impiden ou dificultan bicar, abrazar ou aloumiñar como desexariamos, a palabra, a ilusión e a tecnoloxía seguen sendo as nosas grandes aliadas para desconfinar a voz e expresar os sentimentos de #Amor neste tempo de #NamorarEnPandemia.

A décima edición do certame inclúe tres categorías de participación: de 14 a 19 anos, de 20 a 35 anos e de 14 a 35 anos. No caso das dúas primeiras, mantén o procedemento habitual de participación no portal web oficial do concurso http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar.

Para concorrer á terceira cómpre facelo desde un perfil IG, seguir a @XuventudeGalicia e @LinguaGalega e escribir, na publicación habilitada no primeiro perfil unha mensaxe de amor en galego de ata 200 caracteres desde hoxe ata o vindeiro 12 de marzo.