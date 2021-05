Susana Seivane aborda o papel feminino na música nas xornadas ‘As mulleres cen anos despois de Emilia Pardo Bazán’

A CORUÑA. A gaiteira e empresaria Susana Seivane protagoniza este xoves, 6 de maio, a terceira sesión das xornadas As mulleres, cen anos despois de Emilia Pardo Bazán: Conversas na Casa-Museo, organizadas polo Concello da Coruña en colaboración coa Real Academia Galega (RAG) a través da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán. Referente da música folk dende hai máis de dúas décadas, Seivane poralles nome ás pioneiras da gaita en Galicia e reflexionará sobre a situación das mulleres que se dedican á música nunha conversa co xornalista Manuel Rodríguez que terá lugar a partir das 18.00 horas no salón de actos da Real Academia (rúa Tabernas 11 – A Coruña).

O encontro, baixo o título A presenza das mulleres na música, ábrese ao público e poderá seguirse tamén en directo na canle de Youtube de Cultura da Coruña. Debido ás limitacións de capacidade da sala en cumprimento das medidas de prevención da COVID-19, recoméndase reservar praza no correo electrónico difusion@academia.gal indicando nome completo, DNI e número de teléfono.

Nada no seo dunha familia de artesáns e intérpretes musicais, Susana Seivane, sempre dixo que veu ao mundo cunha gaita debaixo do brazo, que non recorda cando comezou a tocala. Dende que en 1999 publicou o seu primeiro traballo, leva editados xa máis de media ducia e ofreceu centos de concertos por todo o mundo. Implicada en proxectos destinados a visibilizar o papel da muller na sociedade, o ano pasado, agasallou o público co álbum Dende o meu balcón, unha compilación das cancións que fixo soar durante o confinamento dende a súa casa de Cambre canda os seus fillos, a irmá e o sobriño, e que foi todo un berro de ánimo para a cidadanía durante a pandemia.

Polo ciclo As mulleres, cen anos despois de Emilia Pardo Bazán: Conversas na Casa-Museo pasarán entre marzo e decembro oito mulleres de recoñecido prestixio que reflexionarán sobre o acadado no eido da igualdade de xénero un século despois do pasamento da escritora coruñesa. A seguinte sesión, o 3 de xuño, estará protagonizada pola escritora, xornalista e vicevaledora do Pobo, María Xosé Porteiro. ECG