Susi Caramelo: “Adelanto que en los Óscar voy a ser incontrolable”

Madrid. Tras un largo parón de los eventos por la pandemia, Susi Caramelo regresa a su hábitat favorito, las alfombras rojas, y este martes estrena Rojo Caramelo, su nuevo programa para Movistar Plus+, con su paso por la gala de los Premios Goya, que será el comienzo de su andadura por grandes eventos, entre ellos los premios Óscar.

En una entrevista con Efe, la cómica (L’Hospitalet de Llobregat, 1980) charla sobre este nuevo proyecto, que supone la vuelta a su zona de confort, que tantas alegrías le ha traído, desde que en 2019 se convirtiera en la reportera revelación de Las que faltaban, gracias a sus entrevistas a pie de alfombra llenas de humor y desvergüenza.

El éxito le trajo un programa propio y, aunque con algún traspiés por la pandemia, desde entonces no ha parado. Con la cineasta Isabel Coixet como maestra de ceremonias, Rojo Caramelo arranca este martes a las 22.30 en el canal #0 de Movistar Plus+.

Así habla de su nueva etapa: “Llego super ilusionada. Cuando Movistar me ofreció mi primer programa propio (Caramelo) el formato iba a ser de alfombras pero tuvimos que descartarlo porque llegó la covid y era inviable. Que otra vez me den la oportunidad de volver a las alfombras quiere decir que volvemos a la normalidad, que estamos empezando a salir de la puñetera pandemia y es un motivo de alegría”.

Asegura que le gusta adornar con humor su tipo de reportajes televisivos.

“Me va mucho el cachondeo, me gusta mucho más trabajar fuera, con el entorno y con los estímulos (...) aparecen muchos más chistes, porque nosotros trabajamos mucho la improvisación y la cabeza te va a mil por hora. ¿Y qué les doy? Pues yo creo que la gente en las alfombras va con un rollo muy serio. Los periodistas que yo veo suelen trabajar para programas serios. Yo transmito bastante alegría, soy bastante pizpireta y no saben por dónde voy a salir. Muchas veces me sorprendo a mí misma... y adelanto que en los Óscar voy a ser incontrolable”. efe